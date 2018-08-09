«Спартак» взял на борт самолета атакованных фанатами российских журналистов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/11674753/1784_1280090369-pic905-895x505-11886.jpg">

Московский «Спартак» оказал помощь атакованным в Греции фанатами российским журналистам, сообщает «СЭ».

Красно-белые после первой игры третьего квалификационного раунда с ПАОКом (2:3) взяли корреспондентов на борт своего самолета в Москву.

Представители российских СМИ подверглись нападение греческих болельщиков во время игры. После встречи фанаты продолжили атаковать россиян.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что в Генконсульстве России в Салониках прокомментировали инцидент с журналистами.