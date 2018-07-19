Агент: «Челси» не предлагал Чеху вернуться

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/11671033/Petr-CHeh-Getty-Images-pic905-895x505-3938.jpg">

Агент голкипера лондонского «Арсенала» Петра Чеха Виктор Колар заявил, что его клиенту пока не поступало предложения вернуться в «Челси», передает «Советский спорт».

«Каждое трансферное окно насчет Чеха ходит много слухов, он важная личность в чемпионате Англии. Однако он максимально сосредоточен на новом сезоне с «Арсеналом» и не имеет каких-либо конкретных предложений», — передает слова агента ESPN.

Реклама

Чех выступал в составе «синих» с 2004 по 2015 год и принял участие в 333 матчах.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает вариант возвращения Чеха в случае ухода Тибо Куртуа.