Американский журналист призывает клубы НХЛ не подписывать контракт с Войновым
Известный американский журналист Марк Лазерус обратился к клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с призывом отказаться от подписания контракта с российским защитником Вячеславом Войновым, передает «Советский спорт».
Об этом репортер написал в своем официальном аккаунте в твиттере.
«Войнов — свободный, талантливый праворукий защитник для первой или второй пар обороны. Но «Чикаго Блэкхоукс» стоит держаться от него подальше. Всем клубам стоит», — гласит сообщение.
28-летний россиянин был оправдан судом Лос-Анджелеса в связи с давним делом о домашнем насилии. Теперь у Войнова не осталось формальных препятствий для возвращения в НХЛ.
С 2015 года защитник выступал за петербургский СКА, куда перебрался из клуба «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее сообщалось, что в США с хоккеиста Войнова сняли обвинения в домашнем насилии.