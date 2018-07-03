Американский журналист призывает клубы НХЛ не подписывать контракт с Войновым

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Известный американский журналист Марк Лазерус обратился к клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с призывом отказаться от подписания контракта с российским защитником Вячеславом Войновым, передает «Советский спорт».

Об этом репортер написал в своем официальном аккаунте в твиттере.

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«Войнов — свободный, талантливый праворукий защитник для первой или второй пар обороны. Но «Чикаго Блэкхоукс» стоит держаться от него подальше. Всем клубам стоит», — гласит сообщение.

28-летний россиянин был оправдан судом Лос-Анджелеса в связи с давним делом о домашнем насилии. Теперь у Войнова не осталось формальных препятствий для возвращения в НХЛ.

С 2015 года защитник выступал за петербургский СКА, куда перебрался из клуба «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что в США с хоккеиста Войнова сняли обвинения в домашнем насилии.