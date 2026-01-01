Спорт
Первый матч Овечкина в 2026-м: «Вашингтон» против «Оттавы». LIVE
Geoff Burke/Imagn Images/Reuters
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
01 января 21:00
Оттава Сенаторз
Оттава, Канада
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
5'
Александр Овечкин решил провести две ближайшие минуты в одиночестве, заработав малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. В большинстве «Оттава»!
3'
Ткачук нанес неплохой бросок в створ ворот гостей, Логан Томпсон надежно отработал во вратарской.
2'
Начало игры остается за канадским коллективом.
21:10
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
21:00
Игра начнется через 10 минут.
20:50
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой» и «Вашингтоном».
