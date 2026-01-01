На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Первый матч Овечкина в 2026-м: «Вашингтон» против «Оттавы». LIVE

Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

close
Geoff Burke/Imagn Images/Reuters
«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
01 января 21:00
Оттава Сенаторз
Оттава, Канада
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
5'

Александр Овечкин решил провести две ближайшие минуты в одиночестве, заработав малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. В большинстве «Оттава»!

3'

Ткачук нанес неплохой бросок в створ ворот гостей, Логан Томпсон надежно отработал во вратарской.

2'

Начало игры остается за канадским коллективом.

21:10

Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!

21:00

Игра начнется через 10 минут.

20:50

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттавой» и «Вашингтоном».

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами