Прошла передача низом в штрафную в левый полуфланг, Руибаль успел к мячу и пробил в касание низом — Цифцис потащил в прыжке!
Подача «Бетиса» с углового — защитники вынесли мяч из вратарской.
Очень грубо Димитриос Пелькас сбил в центре поля Руибаля. Желтая карточка.
Дальний удар Чими Авилы — выше ворот.
ПАОК отодвинул игру от своих ворот и пытается давить позиционно.
Живкович после заброса из глубины умудрился в штрафной перепрыгнуть защитника «Бетиса» и сделать скидку на Пелькаса, который между двумя игроками обороны пробил с лета — выше.
Якумакис получил классуную передачу, вошел в штрафную, передержал паузу и пробил, но уже в блок из двух защитников, успевших вернуться. Так еще и был офсайд.
Альтмира покрутился с мячом перед штрафной ПАОКа и пробил — в блок.
«Бетис» держит мяч, но события не форсирует.
«Бетис» выглядит побыстрее, но ПАОК дома старается использовать каждый шанс убежать в контратаку.
Якумаксис не смог обыграть в штрафной защитника «Бетиса», зацепившись за передачу из глубины, и упал, но был офсайд.
ПАОК перехватил мяч в центре поля, но контратака превратилась в позиционную.
Прострел Тайсона на Пелькаса мог закончиться угловым для ПАОКа, но был офсайд.
Испанские футболисты, выступающие сегодня в непривычной черной форме, контролируют мяч на чужой половине поля.
«Бетис» попробовал проактаковать и забрался в штрафную хозяев, но там четко и чисто разобрался Оздоев.
Поееееехали! Матч начался.
«Бетис» чувствует себя комфортно, но он не будет играть спустя рукава — на кону положение в топ-8, позволяющее начать плей-офф со второго раунда, сразу с 1/8.
ПАОК набрал девять очков за шесть туров и идет на 18-м месте. В плей-офф, напомним, попадают 24 команды. Другое дело, что положение ненадежное. «Бетис» с 14 баллами занимает четвертую позицию, а в последнем туре команде Оздоева и Чалова предстоит играть с лидирующим в турнире французским «Лионом» на выезде.
А вот стартовый состав испанского «Бетиса» от Мануэля Пеллегрини:
Пау Лопес — Ортис, Диего Льоренте, Валентин Гомес, Рикардо Родригес — Альтмира, Форнальс, Деосса — Пабло Гарсия, Руибаль, Авила.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу:
Цифцис — Кенни, Кендзера, Михайлидис, Баба — Оздоев, Мейте — Живкович, Пеькас, Тайсон — Якумакис.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Лиги Европы греческий ПАОК российских футболистов Магомеда Оздоева и Федора Чалова принимает испанский «Бетис». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.