ПАОК набрал девять очков за шесть туров и идет на 18-м месте. В плей-офф, напомним, попадают 24 команды. Другое дело, что положение ненадежное. «Бетис» с 14 баллами занимает четвертую позицию, а в последнем туре команде Оздоева и Чалова предстоит играть с лидирующим в турнире французским «Лионом» на выезде.