ПАОК с Оздоевым бьется за плей-офф Лиги Европы против «Бетиса». LIVE

Лига Европы. 7-й тур. ПАОК (Греция) — «Бетис» (Испания). ОНЛАЙН

Giannis Papanikos/Shutterstock
В матче седьмого тура Лиги Европы набравший девять очков греческий ПАОК россиян Магомеда Оздоева и Федора Чалова играет с испанским «Бетисом», одним из лидеров турнира с 14 баллами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
1-й тайм
22 января 20:45
ПАОК
Салоники, Греция
0 : 0
Бетис
Севилья, Испания
Стадион «Тумба», Салоники, Греция
1-й тайм

26' Пелькас

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
30'

Прошла передача низом в штрафную в левый полуфланг, Руибаль успел к мячу и пробил в касание низом — Цифцис потащил в прыжке!

29'

Подача «Бетиса» с углового — защитники вынесли мяч из вратарской.

26'

Очень грубо Димитриос Пелькас сбил в центре поля Руибаля. Желтая карточка.

24'

Дальний удар Чими Авилы — выше ворот.

23'

ПАОК отодвинул игру от своих ворот и пытается давить позиционно.

20'

Живкович после заброса из глубины умудрился в штрафной перепрыгнуть защитника «Бетиса» и сделать скидку на Пелькаса, который между двумя игроками обороны пробил с лета — выше.

19'

Якумакис получил классуную передачу, вошел в штрафную, передержал паузу и пробил, но уже в блок из двух защитников, успевших вернуться. Так еще и был офсайд.

18'

Альтмира покрутился с мячом перед штрафной ПАОКа и пробил — в блок.

16'

«Бетис» держит мяч, но события не форсирует.

13'

«Бетис» выглядит побыстрее, но ПАОК дома старается использовать каждый шанс убежать в контратаку.

10'

Якумаксис не смог обыграть в штрафной защитника «Бетиса», зацепившись за передачу из глубины, и упал, но был офсайд.

8'

ПАОК перехватил мяч в центре поля, но контратака превратилась в позиционную.

5'

Прострел Тайсона на Пелькаса мог закончиться угловым для ПАОКа, но был офсайд.

4'

Испанские футболисты, выступающие сегодня в непривычной черной форме, контролируют мяч на чужой половине поля.

2'

«Бетис» попробовал проактаковать и забрался в штрафную хозяев, но там четко и чисто разобрался Оздоев.

1'

Поееееехали! Матч начался.

20:35

«Бетис» чувствует себя комфортно, но он не будет играть спустя рукава — на кону положение в топ-8, позволяющее начать плей-офф со второго раунда, сразу с 1/8.

20:30

ПАОК набрал девять очков за шесть туров и идет на 18-м месте. В плей-офф, напомним, попадают 24 команды. Другое дело, что положение ненадежное. «Бетис» с 14 баллами занимает четвертую позицию, а в последнем туре команде Оздоева и Чалова предстоит играть с лидирующим в турнире французским «Лионом» на выезде.

20:25

А вот стартовый состав испанского «Бетиса» от Мануэля Пеллегрини:

Пау Лопес — Ортис, Диего Льоренте, Валентин Гомес, Рикардо Родригес — Альтмира, Форнальс, Деосса — Пабло Гарсия, Руибаль, Авила.

20:20

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу:

Цифцис — Кенни, Кендзера, Михайлидис, Баба — Оздоев, Мейте — Живкович, Пеькас, Тайсон — Якумакис.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Лиги Европы греческий ПАОК российских футболистов Магомеда Оздоева и Федора Чалова принимает испанский «Бетис». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

