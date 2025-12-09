На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борьба за топ-8: «Бавария» принимает «Спортинг» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 6-й тур. «Бавария» (Германия) — «Спортинг» (Португалия). ОНЛАЙН

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Global Look Press
В матче шестого тура Лиги чемпионов занимающая третье место немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает португальский «Спортинг» из Лиссабона, идущий восьмым. Команды разделяют два очка в турнирной таблице.
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
Матч не начался
09 декабря 20:45
Бавария
Мюнхен, Германия
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Стадион «Арена Мюнхен», Мюнхен, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров из Шотландии с Ником Уолшем во главе.

20:40

А вот стартовый состав португальского «Спортинга» от Руя Боржеша:

Силва, Дьоманде, Фреснеда, Араухо, Куарежма, Симойнш, Юльманн, Рейс, Катамо, Сантос, Суарес.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани:

Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Лаймер, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Гнабри, Кейн.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов немецкая «Бавария» принимает португальский «Спортинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

