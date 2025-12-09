09 декабря 2025, 20:45 Обновлено: 09 декабря 2025, 19:40 Спорт Размер текста А А А Борьба за топ-8: «Бавария» принимает «Спортинг» в Лиге чемпионов. LIVE Лига чемпионов. 6-й тур. «Бавария» (Германия) — «Спортинг» (Португалия). ОНЛАЙН Александр Седов

close IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Global Look Press

В матче шестого тура Лиги чемпионов занимающая третье место немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает португальский «Спортинг» из Лиссабона, идущий восьмым. Команды разделяют два очка в турнирной таблице.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур Матч не начался 09 декабря 20:45 Бавария Мюнхен, Германия 0 : 0 Спортинг Лиссабон, Португалия Стадион «Арена Мюнхен», Мюнхен, Германия