Встречу обслуживает бригада арбитров из Шотландии с Ником Уолшем во главе.
А вот стартовый состав португальского «Спортинга» от Руя Боржеша:
Силва, Дьоманде, Фреснеда, Араухо, Куарежма, Симойнш, Юльманн, Рейс, Катамо, Сантос, Суарес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани:
Нойер, Юпамекано, Та, Станишич, Лаймер, Киммих, Павлович, Карл, Олисе, Гнабри, Кейн.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов немецкая «Бавария» принимает португальский «Спортинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.