Снова без Сафонова: «ПСЖ» против «Баварии». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария». ОНЛАЙН

Angelika Warmuth/Reuters
В третьем туре групповой стадии общего этапа Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» из Мюнхена. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
1-й тайм
04 ноября 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
4' Диас
32' Диас
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм

4' Диас

32' Диас

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
31'

Серж Гнабри расчехлил пушку и попал в левую стойку ворот! Снова везет французскому суперклубу!

29'

Упамекано совершает тактический фол против Барколя, арбитр дает свисток.

26'

Вынужденная замена у «ПСЖ»: Дембеле из-за травмы бедра покидает поле, вместо него выходит Ли Кан Ин.

24'

После видеопросмотра гол не засчитан, Дембеле действительно одной ногой был в офсайде.

22'

Гол! Дембеле грудью переправляет мяч в мюнхенские ворота после навесной передачи от Руиса, но не слишком радуется обладатель «Золотого мяча» — возможно, Усман оказался в офсайде.

20'

Руис подталкивает в спину Олисе, арбитр фиксирует фол.

18'

Барколя обрезался в центре поля, выкатив на ровном месте мяч Павловичу — тот пробил вторым касанием, но попал в соперника. Шевалье уже был отыгран и никак не смог бы помочь своей команде.

16'

От ягодиц Кварацхелии мяч уходит за пределы поля после удара издали, причем они находились в офсайде.

14'

Барколя здорово промчался по правому флангу и попытался выполнить прострел на дальнюю штангу, но вездесущий Та грамотно ногой блокирует эту передачу.

12'

Дембеле классно отыгрался с Хакими, отдав пас в разрез в штрафную на марокканца, но принять передачу ему помешал Джонатан Та.

9'

Конрад Лаймер фолит в центре поля на Хвиче Кварацхелии.

7'

Олисе становится на пути мяча после мощного удара с линии штрафной от Руиса.

4'

Гол! В своей по сути первой же атаке гости открывают счет в этой игре! Провалились парижане в обороне, допустив потерю мяча в центре поля — Олисе получил передачу из глубины и пробил в Шевалье, а на добивании первым к мячу успел Луис Диас, его удар из пустых ворот не смог вынести защитник «ПСЖ», 0:1! Вот это начало у нас!

3'

Начало игры остается за хозяевами.

23:02

Игра началась! Поехали!

22:55

«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

22:50

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

22:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА.

