Серж Гнабри расчехлил пушку и попал в левую стойку ворот! Снова везет французскому суперклубу!
Упамекано совершает тактический фол против Барколя, арбитр дает свисток.
Вынужденная замена у «ПСЖ»: Дембеле из-за травмы бедра покидает поле, вместо него выходит Ли Кан Ин.
После видеопросмотра гол не засчитан, Дембеле действительно одной ногой был в офсайде.
Гол! Дембеле грудью переправляет мяч в мюнхенские ворота после навесной передачи от Руиса, но не слишком радуется обладатель «Золотого мяча» — возможно, Усман оказался в офсайде.
Руис подталкивает в спину Олисе, арбитр фиксирует фол.
Барколя обрезался в центре поля, выкатив на ровном месте мяч Павловичу — тот пробил вторым касанием, но попал в соперника. Шевалье уже был отыгран и никак не смог бы помочь своей команде.
От ягодиц Кварацхелии мяч уходит за пределы поля после удара издали, причем они находились в офсайде.
Барколя здорово промчался по правому флангу и попытался выполнить прострел на дальнюю штангу, но вездесущий Та грамотно ногой блокирует эту передачу.
Дембеле классно отыгрался с Хакими, отдав пас в разрез в штрафную на марокканца, но принять передачу ему помешал Джонатан Та.
Конрад Лаймер фолит в центре поля на Хвиче Кварацхелии.
Олисе становится на пути мяча после мощного удара с линии штрафной от Руиса.
Гол! В своей по сути первой же атаке гости открывают счет в этой игре! Провалились парижане в обороне, допустив потерю мяча в центре поля — Олисе получил передачу из глубины и пробил в Шевалье, а на добивании первым к мячу успел Луис Диас, его удар из пустых ворот не смог вынести защитник «ПСЖ», 0:1! Вот это начало у нас!
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.
«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА.