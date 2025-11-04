4'

Гол! В своей по сути первой же атаке гости открывают счет в этой игре! Провалились парижане в обороне, допустив потерю мяча в центре поля — Олисе получил передачу из глубины и пробил в Шевалье, а на добивании первым к мячу успел Луис Диас, его удар из пустых ворот не смог вынести защитник «ПСЖ», 0:1! Вот это начало у нас!