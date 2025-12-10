10 декабря 2025, 23:00 Обновлено: 10 декабря 2025, 21:47 Спорт Размер текста А А А Хаби Алонсо на грани отставки: «Реал Мадрид» принимает «Ман Сити» в Лиге чемпионов. LIVE Лига чемпионов. 6-й тур. «Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия). ОНЛАЙН Александр Седов

close Nick Potts/PA Images via Reuters Connect

В матче шестого тура Лиги чемпионов мадридский «Реал», главный тренер которого Хаби Алонсо находится на грани увольнения, принимает в центральной встрече английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур Матч не начался 10 декабря 23:00 Реал Мадрид Мадрид, Испания 0 : 0 Манчестер Сити Манчестер, Англия Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания