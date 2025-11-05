На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совершить чудо: казахстанский «Кайрат» гостит у «Интера» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 4-й тур. «Интер» (Италия) — «Кайрат» (Казахстан). ОНЛАЙН

Reuters
В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Кайрат» из Казахстана играет в гостях против миланского «Интера» из Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
1-й тайм
05 ноября 23:00
Интер М
Милан, Италия
0 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм

6' Жоржинью

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17

Фраттези считает, что на нем был пенальти, но арбитр считает иначе.

16'

Мартинес пробил с линии штрафной в касание рядом с дальней девяткой!

14'

Сорокин неудачно сыграл в штрафной, фактически скинув головой мяч Лаутаро, но Анарбеков самоотверженно бросился в ноги и выбил, а на добивании Эспозито в упор фактически по пустым воротам попал в защитника!

12'

Три подряд угловых «Интера» так и не привели к остроте.

11'

Анарбеков потащил и удар Димарко в ближний угол и добивание Мартинеса с лета — в красивом прыжке!

9'

«Интер» заработал угловой, разыграл его, но неудачно.

6'

Отложенную желтую карточку получил Жоржиньо за грубый подкат против Лаутаро Мартинеса.

5'

Довольно неприятная подача в штрафную «Кайрата», но Анарбеков уверенно выбил мяч кулаками.

3'

Жоржиньо в борьбе разбили губу. Санкций нет. Футболист «Кайрата» недоволен.

1'

Поеееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Португалии с Луишем Годинью во главе.

20:55

А вот стартовый состав «Кайрата» от Рафаэля Уразбахтина:

Анарбеков, Сорокин, Мата, Касабулат, Мрынский, Арад, Широбоков, Жоржинью, Громыко, Сатпаев, Эдмилсон.

20:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Интера» Кристиан Киву:

Зоммер, Биссекк, де Врей, Карлос Аугусто, Думфрис, Барелла, Зелиньски, Димарко, Фраттези, Эспозито, Мартинес.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов итальянский «Интер» в Милане принимает «Кайрат» из Казахстана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

