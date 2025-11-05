Фраттези считает, что на нем был пенальти, но арбитр считает иначе.
Мартинес пробил с линии штрафной в касание рядом с дальней девяткой!
Сорокин неудачно сыграл в штрафной, фактически скинув головой мяч Лаутаро, но Анарбеков самоотверженно бросился в ноги и выбил, а на добивании Эспозито в упор фактически по пустым воротам попал в защитника!
Три подряд угловых «Интера» так и не привели к остроте.
Анарбеков потащил и удар Димарко в ближний угол и добивание Мартинеса с лета — в красивом прыжке!
«Интер» заработал угловой, разыграл его, но неудачно.
Отложенную желтую карточку получил Жоржиньо за грубый подкат против Лаутаро Мартинеса.
Довольно неприятная подача в штрафную «Кайрата», но Анарбеков уверенно выбил мяч кулаками.
Жоржиньо в борьбе разбили губу. Санкций нет. Футболист «Кайрата» недоволен.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Португалии с Луишем Годинью во главе.
А вот стартовый состав «Кайрата» от Рафаэля Уразбахтина:
Анарбеков, Сорокин, Мата, Касабулат, Мрынский, Арад, Широбоков, Жоржинью, Громыко, Сатпаев, Эдмилсон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Интера» Кристиан Киву:
Зоммер, Биссекк, де Врей, Карлос Аугусто, Думфрис, Барелла, Зелиньски, Димарко, Фраттези, Эспозито, Мартинес.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов итальянский «Интер» в Милане принимает «Кайрат» из Казахстана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.