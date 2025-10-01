Сразу атака «Барсы» правым флангом, прострел Ямаля, и защитники «ПСЖ» заблокировали удар Левандовски.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии с Майклом Оливером во главе.
А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике:
Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:
Щенсны, Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Торрес, Левандовски.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов испанская «Барселона» принимает действующего обладателя трофея французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.