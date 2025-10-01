На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суперматч в Лиге чемпионов: «Барселона» принимает «ПСЖ». LIVE

Лига чемпионов. 2-й тур. «Барселона» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

Albert Gea/REUTERS
В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов испанская «Барселона» принимает французский «ПСЖ», действующего обладателя трофея. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
1-й тайм
01 октября 22:00
Барселона
Барселона, Испания
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
2'

Сразу атака «Барсы» правым флангом, прострел Ямаля, и защитники «ПСЖ» заблокировали удар Левандовски.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии с Майклом Оливером во главе.

21:55

А вот стартовый состав французского «ПСЖ» от Луиса Энрике:

Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Рамуш, Баркола.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:

Щенсны, Кунде, Гарсия, Кубарси, Мартин, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Торрес, Левандовски.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов испанская «Барселона» принимает действующего обладателя трофея французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

