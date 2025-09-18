На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Барселона» стартует в ЛЧ матчем с «Ньюкаслом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов, общий этап. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Барселона» (Испания). ОНЛАЙН

Albert Gea/Reuters
Испанская «Барселона» начинает турнирный путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов выездным матчем против английского «Ньюкасла». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
1-й тайм
18 сентября 22:00
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Сент-Джеймс Парк», Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
24'

Опаснейший выпад «Ньюкасла», в финале которого после передачи Эланги через всю штрафную Барнс бил в упор, но с острого угла — Гарсия потащил!

22'

Эланга бил на входе в штрафную с правого полуфланга — в блок.

19'

Поуп сыграл кулаком на выходе после подачи «Барсы» с фланга и не дал пробить головой Левандовски. Еще и поляку самому досталось.

17'

«Барселона» в эти минуты долго и тягуче атакует позиционно. Но без обострений.

14'

Игра продолжается, и Ливраменто ее продолжает.

12'

Тони Ливраменто лежит на газоне, и арбитр приглашает медицинскую бригаду «Ньюкасла»!

9'

Барнс обыгрался с Тонали перед штрафной и выкатывал на дальнюю штангу Гордону, но Гарсия в прыжке перехватил и поймал мяч.

7'

Барнс вышел один на один с Гарсией, не смог его переиграть, но все равно был офсайд.

6'

Эланга после флангового прохода прострелил в штрафную на Гордона, который не попал в створ.

4'

Киран Триппьер подал штрафной, но до удара по воротам «Барселоны» дело не дошло.

2'

Дальний удар издали от Фермина с передачи Рафиньи — мимо.

1'

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Швеции с Гленном Нюбергом во главе.

21:55

А вот стартовый состав испанской «Барселоны» от Ханса-Дитера Флика:

Гарсия, Араухо, Кубарси, Кунде, Мартин, де Йонг, Педри, Фермин, Рафинья, Рашфорд, Левандовский.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау:

Поуп, Шер, Берн, Триппьер, Ливраменто, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Эланга, Барнс, Гордон.

21:45

Добрый вечер! «Барселона» начинает борьбу за трофей Лиги чемпионов выездным матчем против «Ньюкасла».

