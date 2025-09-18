Ньюкасл Юнайтед

Опаснейший выпад «Ньюкасла», в финале которого после передачи Эланги через всю штрафную Барнс бил в упор, но с острого угла — Гарсия потащил!
Эланга бил на входе в штрафную с правого полуфланга — в блок.
Поуп сыграл кулаком на выходе после подачи «Барсы» с фланга и не дал пробить головой Левандовски. Еще и поляку самому досталось.
«Барселона» в эти минуты долго и тягуче атакует позиционно. Но без обострений.
Игра продолжается, и Ливраменто ее продолжает.
Тони Ливраменто лежит на газоне, и арбитр приглашает медицинскую бригаду «Ньюкасла»!
Барнс обыгрался с Тонали перед штрафной и выкатывал на дальнюю штангу Гордону, но Гарсия в прыжке перехватил и поймал мяч.
Барнс вышел один на один с Гарсией, не смог его переиграть, но все равно был офсайд.
Эланга после флангового прохода прострелил в штрафную на Гордона, который не попал в створ.
Киран Триппьер подал штрафной, но до удара по воротам «Барселоны» дело не дошло.
Дальний удар издали от Фермина с передачи Рафиньи — мимо.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Швеции с Гленном Нюбергом во главе.
А вот стартовый состав испанской «Барселоны» от Ханса-Дитера Флика:
Гарсия, Араухо, Кубарси, Кунде, Мартин, де Йонг, Педри, Фермин, Рафинья, Рашфорд, Левандовский.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау:
Поуп, Шер, Берн, Триппьер, Ливраменто, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Эланга, Барнс, Гордон.
Добрый вечер! «Барселона» начинает борьбу за трофей Лиги чемпионов выездным матчем против «Ньюкасла».