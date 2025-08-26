Все!!! Ничья полностью устраивает «Пафос», который побеждает по сумме двух матчей и впервые в истории выходит в основную стадию Лиги чемпионов! Забавный факт: кипрский клуб получит призовые в размере $25 млн — больше, чем составляет суммарная стоимость всего состава команды. Ну а «Звезда» и Тикнизян остаются за бортом турнира. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Получает предупреждение Радоньич.
Радоньич подал стандарт с фланга, Катаи головой пробил точно в руки Михаилу. Но в момент подачи «Пафос» всем составом двинулся вперед, и игрок «Звезды» оказался в искусственном офсайде.
Пауза возникла в игре из-за беспорядков на трибунах. В этот промежуток в составе «Пафоса» на поле вышел Педрау, он заменил Бруно.
Устроили навал гости, киприоты обиваются из последних сил.
У «Звезды» выходят Олайинка и Катаи, они меняют Иванича и Элшника.
Компенсировано четыре минуты.
Ликует стадион: «Пафос» отыгрался! И как же забил Жажа! Он откликнулся на подачу со стандарта от фланга, выбежал из-за спин соперников и в одно касание с острого угла черпачком отправил мяч в дальнюю девятку! Матеус не поверил, что мяч мог лететь по такой траектории!
ГОЛ!!!
Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо предупрежден за то, что слишком активно возмущался действиям арбитра.
Бруно грубо сыграл против Ндиайе.
Классный шанс был у хозяев! Бруно ворвался в штрафную и пробил с носка — рядом со штангой! Тикнизян накрывал его и помешал пробить прицельно.
Жажа еще два раза за минуту нарушил правила и получил «горчичник» по совокупности.
Мяч заметался по штрафной хозяев, Тикнизян подобрал отскок и пробил, но попал в соперника.
Жажа фолит в атаке. Редкий за последнее время выпад «Пафоса» заканчивается ничем.
У «Пафоса» Бассуамина меняет Силву.
Тикнизян нарушил правила на фланге.
И тут же штаб «Пафоса» отвечает двойной заменой. Пилеас и Оршич отправляются на лавку, выходят Ланга и Жажа.
Дожала «Звезда»! Иванич пробил от линии штрафной, мяч попал в ногу Люккассену, изменил траекторию и полетел под перекладину — Михаил только проводил его растерянным взглядом!
ГОЛ!!!
Двойная замена у гостей. Радоньич и Арнаутович выходят вместо Дуарте и Бабика.
Два в одного вышли игроки «Пафоса», Коррея сделал пас Силве внедодачу, и тот не сумел обработать мяч. Потенциально опаснейший момент запорот.
Бабика предупрежден за грубую игру в атаке.
«Звезда» очень активно вошла в игру после перерыва, сейчас с трудом отбиваются хозяева. Уже был момент у сербов — Милосавлевич пробил выше ворот после подачи с угла поля.
Второй тайм!
Команды отправляются отдыхать. Пока «Пафос» спокойно ведет игру, приближаясь к основной стадии Лиги чемпионов.
Первый удар в створ нанесли гости! Дуарте пробил — не проблема для Михаила.
Бруно пробил головой после подачи с углового — и снова Матеус в игре!
Три минуты добавлено.
Коррея плотно пробил под штангу от линии штрафной — тащит Матеус!
Бабика получил по лицу у своей штрафной, медики выбежали на поле. Но все в порядке с игроком «Звезды».
Силва подбадривает болельщиков и призывает их активнее поддерживать команду. Вновь «Пафос» обосновался на чужой половине поля.
И сразу Велькович предупрежден за неспортивное поведение.
Быстро судьи остудили пыл соперников. Оказалось, Крунич поборолся на фланге и что-то крикнул в лицо упавшему сопернику. Судя по всему, это было нечто очень обидное — футболисты «Пафоса» вступились за партнера. Рефери, впрочем, не стал наказывать игроков жестко: желтую карточку получил только сам Крунич.
Ого! Потасовка на поле!
Вновь пытаются организовать прессинг гости, но «Пафос» очень плотно и грамотно обороняется. Не хватает скоростей футболистам из Сербии.
Крунич пробил головой после навеса Дуарте, но попал в своего.
Чуть больше сейчас «Пафос» владеет мячом. В целом, хозяева контролируют игру и пока не дали «Звезде» создать ни одного серьезного момента.
А вот сейчас было и опасно, и красиво! Андерсон откликнулся на навес Шуньича и пробил в падении боковыми ножницами — рядом со штангой!
Элшник нарушил правила, стандарт заработали киприоты. Удара примерно с 30 метров не последовало, а передача оказалась слишком сильной.
Дуарте на подступах к чужой штрафной упал и скосил Коррея. Игрок «Звезды» сигнализировал арбитру, что сзади его прихватили за футболку, но рефери указал на фол с его стороны.
Тут же контратаку организовали хозяева. Матеус вышел из штрафной и с видимой легкостью нейтрализовал соперника, выходившего один на один.
Бабика в падении пробил от угла вратарской. Удар получился неопасным, мяч попал в сетку с внешней стороны.
После резвого старта хозяева отошли назад и отдали инициативу. Пока, правда, прессинг сербской команде не удается.
Тикнизян пошел в обводку на чужой половине поля, но потерял мяч. Его подхватил партнер по команде, однако уверенно хозяева отработали в защите.
Киприоты выиграли первый матч 2:1, но дома не собираются играть на преимущество от обороны и прессингуют.
Начали! Главный судья — англичанин Майкл Оливер.
«Пафос»: Михаил, Коррея, Гольдар, Люккассен, Пилеас, Пепе, Шуньич, Оршич, Драгомир, Бруно, Андерсон Силва.
«Црвена Звезда»: Матеус, Сёл Юн Ву, Милосавлевич, Велькович, Тикнизян, Элшник, Крунич, Иванич, Бабика, Дуарте, Ндиайе.
Матч начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Болеем за Наира Тикнизяна в ответном матче «Црвены Звезды» с «Пафосом»!