26 августа 2025, 22:00 Обновлено: 27 августа 2025, 00:11 Спорт Размер текста А А А Историческое фиаско: скандальный россиянин вылетел из Лиги чемпионов Тикнизян не спас «Црвену Звезду» от вылета из Лиги чемпионов Данила Жиляев

close Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Сербская «Црвена Звезда» во главе с россиянином Наиром Тикнизяном, который со скандалом ушел из московского «Локомотива», в гостях встречалась с кипрским «Пафосом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч завершился вничью 1:1, но «Пафос», который принадлежит российскому бизнесмену Сергею Ломакину, за счет победы в первой игре со счетом 2:1 прошел в основную стадию турнира — впервые в истории. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч Окончен 26 августа 22:00 Пафос Пафос, Кипр 89' Жажа 1 : 1 Црвена Звезда Белград, Сербия 60' Иванич Стадион «Альфамега», Колосси, Кипр