Клуб российского бизнесмена борется за ЛЧ с друзьями «Спартака»: «Црвена Звезда» — «Пафос». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» — «Пафос». ОНЛАЙН

Imago/Marko Metlas/Global Look Press
В матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Белграде встречаются местная «Црвена Звезда» и кипрский «Пафос». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
1-й тайм
19 августа 22:00
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0 : 1
Пафос
Пафос, Кипр
1' Коррея
Стадион «Райко Митич», Белград, Сербия
1-й тайм

1' Коррея

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6'

Через левый край белградцы пытаются конструировать свои атаки, но пока кипрский коллектив грамотно обороняется.

3'

Плотно с праой ноги Ндиайе попробовал пробить, пришлось Неофитосу изрядно потрудиться, чтобы из-под перекладины мяч достать!

1'

Гол! Просто обескураживающее начало от киприотов, Танкович откатил мяч набегавшему на правом краю Жоау Коррея, который хлестко пробил под штангу верхом! 0:1, вот это да!

22:02

Игра началась! Поехали!

22:00

Состав «Пафоса»: Неофитос Михаил, Жоау Коррея, Давид Гольдар, Деррик Люккассен, Костас Пилеас, Пепе, Иван Шуньич, Влад Драгомир, Муамер Танкович, Бруно, Андерсон Силва.

21:55

Состав «Црвены Звезды»: Лима Матеус, Сёл Юн Ву, Велько Милосавлевич, Милош Велькович, Наир Тикнизян, Махмуду Баджо, Тими Элшник, Мирко Иванич, Шави Бабика, Питер Олайинка, Шериф Ндиайе.

21:50

В матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Белграде встречаются местная «Црвена Звезда» и кипрский «Пафос». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

