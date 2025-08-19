Через левый край белградцы пытаются конструировать свои атаки, но пока кипрский коллектив грамотно обороняется.
Плотно с праой ноги Ндиайе попробовал пробить, пришлось Неофитосу изрядно потрудиться, чтобы из-под перекладины мяч достать!
Гол! Просто обескураживающее начало от киприотов, Танкович откатил мяч набегавшему на правом краю Жоау Коррея, который хлестко пробил под штангу верхом! 0:1, вот это да!
Игра началась! Поехали!
Состав «Пафоса»: Неофитос Михаил, Жоау Коррея, Давид Гольдар, Деррик Люккассен, Костас Пилеас, Пепе, Иван Шуньич, Влад Драгомир, Муамер Танкович, Бруно, Андерсон Силва.
Состав «Црвены Звезды»: Лима Матеус, Сёл Юн Ву, Велько Милосавлевич, Милош Велькович, Наир Тикнизян, Махмуду Баджо, Тими Элшник, Мирко Иванич, Шави Бабика, Питер Олайинка, Шериф Ндиайе.
В матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Белграде встречаются местная «Црвена Звезда» и кипрский «Пафос». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.