Испытывающий большие кадровые проблемы «Лех» бодро начал первый тайм, но в итоге устал и в его концовке получил в свои ворота с пенальти. Что будет во второй половине?
Все — свисток на перерыв.
А «Црвена Звезда» продолжает атаковать.
ГОООООООООООООООООЛ! Шериф Ндиайе — 1:0! Уверенно развел Мрозека и мяч по разным углам!
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
ПЕНАЛЬТИ в ворота «Леха»! Классная быстрая атака хозяев, Элшник отдал на Бабика, который прокинул вперед и прострелил уже из штрафной на Олайинку, которого сбили!
Хороший отрезок от «Црвены Звезды» в концовке первого тайма.
Элшник протащил мяч к штрафной, перевел туда на другой край на Оайинку, последовала скидка, а дальше Ндиайе бил головой, но попал в защитника!
Очень много борьбы сейчас на каждом участке поля, это рвет темп игры.
Элшник перехватил мяч на чужой половине, протащил левым полуфлангом в штрафную и пробил сам — неточно. И уже защитники мешали.
Бруно Дуарте в атаке хозяев пробил из-за штрафной, но попал в блок.
«Лех» много атакует позиционно, растягивая оборону хозяев. Сербы почти без мяча сейчас.
Еще одну атаку довели поляки до дальнего удара, но Бенгтссон в створ не попал.
Олайинка принял мяч после заброса на левом фланге, прокинул защитника, но чуть упустил мяч за лицевую.
Тикнизян прорвался слева и прострелил в штрафную — защита «Леха» справилась.
Угловой заработал «Лех», добрался до мяча кто-то из игроков гостей, но удар головой не попал в ближний угол.
Бруно Дуарте слишком жестко и почти сзади покатился в соперника — желтая карточка.
Подача хозяев с угла поля привела к скидке и попытке Дуарте замкнуть дальнюю штангу — не попал по мячу в прыжке!
Какой момент! Дважды Мрозек потащил «Лех»! Сначала на мощнейший удар Элшника с 12-ти метров среагировал, а затем добивание от Олайинки с острого угла тоже вытащил!
Высоко прессингует «Лех», очень затрудняя «Црвене» выход из обороны.
Ндиайе получил по ногам на чужой половине поля после передачи Тикнизяна, тут тоже могла быть желтая карточка, но обошлось.
Дальний удар от Исхака, но мимо.
Ну а вместо получившего травму Роберта Гумны на поле вышел нападающий Филип Шимчак.
Пальма подал угловой. Дело даже дошло до удара головой, но мяч улетел куда-то в сторону и выше ворот.
Но до углового увозят с поля Роберта Гумны, который как раз получил по ногам от Вельковича.
Луис Пальма пробил штрафной в обвод стенки, но во вратарский угол, и Матеус парировал в прыжке на угловой.
«Лех» сразу бросился в атаку, и Милош Велькович за фол неподалеку от своей штрафной получил желтую карточку.
Поееееехали! Матч начался.
А вот состав «Леха» из Познани от Нильса Фредрикссона:
Мрозек — Жоэл Перейра, Скшипчак, Милич, Браганса Моутинью — Козубаль, Тордарссон — Гумны, Пальма, Бенгтссон — Исхак.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич:
Матеус — Сел Юн Ву, Велькович, Родригао, Тикнизян — Элшник, Крунич — Бабика, Бруно Дуарте, Олайинка — Ндиайе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда», за которую теперь выступает бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, принимает польский «Лех». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.