Путин поблагодарил партнеров за восстановление прав Паралимпийского комитета РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР). Его слова приводит РИА Новости.

«Хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», — сказал президент.

С 26 по 27 сентября в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

При этом позже стало известно, что на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты все равно не смогут выступать с флагом и гимном. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс пояснил, что за допуск по конкретным видам спорта отвечают отдельные федерации, большинство из которых санкции с россиян не снимали.

Тренер Андрей Подпальный отказался считать позором выступления под нейтральным флагом.