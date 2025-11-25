На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский гроссмейстер отобрался на Турнир претендентов

Гроссмейстер Есипенко отобрался на Турнир претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко стал бронзовым призером Кубка мира по шахматам.

В матче за третье место россиянин одержал победу над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым, играя черными фигурами. Есипенко одержал победу в матче со счетом 2:0.

Турнир претендентов состоится в 2026 году.

В ноябре 2025 года российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира по шахматам.

Турнир проходил в Линаресе (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

В составе сборной России выступали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Анна Шухман, Ольга Гиря, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил Федерации шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее российский гроссмейстер остался в шоке от условий на Кубке мира.

