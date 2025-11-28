«Пытался скрыть свою болезнь»: легенда ЦСКА борется с раком поджелудочной железы

Обладатель Кубка УЕФА, участник чемпионата Европы 2004 года в Португалии, экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин борется с онкологическим заболеванием — 45-летний спортсмен уже больше года проходит в Германии лечение от рака поджелудочной железы. О болезни легендарного полузащитника армейского клуба стало известно неделю назад — информация о недуге футболиста попала в открытый доступ после заявления пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики, клубы и друзья Алдонина объединились на фоне происходящего, а официальный благотворительный партнер ЦСКА открыл сбор средств.

«Шансы есть, держусь изо всех сил»

22 ноября в официальном Telegram-канале Российской премьер-лиги появился пост, в котором впервые широкой огласке была предана информация о заболевании Евгения Алдонина. В тексте не содержалось прямого указания на диагноз, поставленный футболисту, однако по содержанию сообщения довольно быстро можно было считать всю серьезность ситуации.

«У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — заявили в РПЛ.

В тот же день появилась информация, что у Адлонина рак поджелудочной железы в тяжелой стадии. Это одна из самых агрессивных форм онкологических заболеваний, которая часто диагностируется на поздних этапах из-за отсутствия ярких симптомов на начальном этапе. Позднее выяснилось, что Алдонин борется с заболеванием уже более года — с осени 2024-го. За это время он перенес несколько операций и курсы химиотерапии, но опухоль не отступила полностью, а в последнее время стала вести себя агрессивнее.

Сам футболист в приватной беседе с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Шнякиным отметил, что шансы на то, чтобы одолеть недуг, есть.

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — написал Шнякин.

Позже футболист опубликовал в соцсетях фотографию с большим пальцем вверх.

close evgeny_aldonin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

«Он никогда не говорил, что его что-то беспокоит»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, являющийся близким другом Алдонина, первым узнал тяжелую новость. Он заявил, что Евгений долго пытался скрыть информацию о болезни, стараясь не афишировать подробности происходящего с ним.

«Я узнал о болезни Жени одним из первых, мы с ним общались, вместе играли в падел. Изначально он пытался скрыть свою болезнь, не хотел никому говорить.

Потом Женя начал часто отсутствовать, все начали задавать вопросы. Он уехал на лечение в Германию и только близкие знали, что ситуация серьезная.

Женя держится бодрячком, собирается выздороветь, но ему очень нужна моральная и финансовая поддержка», — заявил Булыкин в интервью aif.ru.

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев в интервью порталу «Абзац» заявил, что, несмотря на близкие взаимоотношения с Алдониным, не был в курсе его проблем со здоровьем.

«Мы в хороших отношениях с ним, но я даже не знал, что у него рак. Никогда не говорил, что его что-то беспокоит. У нас он о помощи не просит. У него есть довольно зажиточные друзья, которые его обязательно поддержат», — поделился Ловчев.

Рассказать о болезни Алдонина убедил его бывший клуб — ЦСКА. Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо в своих соцсетях заявил, что огласка поможет быстрее справиться с заболеванием.

«Женя — человек исключительной скромности, и он не хотел делать информацию о болезни публичной. Но клуб убедил его в обратном. Общественность должна иметь возможность помочь ему. Рак поджелудочной — тяжелейшая болезнь», — написал Брейдо.

Слова поддержки именитому игроку высказал президент РПЛ Александр Алаев, отметив стойкие качества Алдонина, которые он демонстрировал не только во время профессиональной карьеры.

«Пользуясь случаем, хочу попросить поддержать Евгения в этой тяжелейшей ситуации. Он боец, всегда им был — и на поле, и за его пределами», — сказал Алаев.