Стало известно, кто убедил Алдонина рассказать о раке

Футбольный клуб ЦСКА убедил бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина сделать информацию о своей болезни публичной. Об этом в своем Telegram-канале написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Женя — человек исключительной скромности, и он не хотел делать информацию о болезни публичной. Но клуб убедил его в обратном. Общественность должна иметь возможность помочь ему. Рак поджелудочной — тяжелейшая болезнь», — написал Брейдо.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее экс-игрок Евгений Ловчев заявил, что Алдонин никогда не говорил, что его что-то беспокоит.