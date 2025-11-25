Легенда ЦСКА Алдонин показал, как выглядит во время борьбы с раком

Экс-игрок ЦСКА Алдонин опубликовал свое фото во время борьбы с раком

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал свою фотографию, показав, как выглядит во время борьбы с раком.

При этом экс-футболист не стал добавлять к публикации никаких подписей.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее в РПЛ призвали поддержать Алдонина, борющегося с раком.