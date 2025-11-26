«О помощи не просит»: легенда «Спартака» об Алдонине, у которого нашли рак

Экс-игрок Ловчев о раке Алдонина: он не говорил, что его что-то беспокоит

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев выразил уверенность, что бывшего футболиста сборной России и ЦСКА Евгения Алдонина, у которого диагностировали рак, обязательно поддержат. Его слова приводит «Абзац».

«Мы в хороших отношениях с ним, но я даже не знал, что у него рак. Никогда не говорил, что его что-то беспокоит. У нас он о помощи не просит. У него есть довольно зажиточные друзья, которые его обязательно поддержат», — поделился Ловчев.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее Алдонин показал, как выглядит во время борьбы с раком.