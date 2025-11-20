Блеск Аргентины и величие Адвоката: кто точно едет на ЧМ-2026, а кто сыграет в стыках

Дик Адвокат вывел Кюрасао на первый чемпионат мира по футболу в истории страны

Победы действующих чемпионов из Аргентины, пять мячей в двух матчах от ирландца Троя Пэрротта, подвиг Шотландии, невероятные Норвегия и Англия, провалы Камеруна, Нигерии, Перу и Чили, скандальный отбор в Азии, сенсация от Дика Адвоката с Кюрасао и чудо от страдающего Гаити. Как прошел отбор на чемпионат мира по футболу — 2026, кто прошел в финальную часть, а кто сыграет в стыках — в материале «Газеты.Ru».

Отборочный турнир к чемпионату мира – 2026 близок к завершению. Определились 42 из 48 участников мундиаля, а последние шесть сборных станут известны по итогам европейского и межконтинентального стыковых турниров, но они пройдут только весной следующего года. США, Мексика и Канада попали в финальную часть как страны-хозяйки, а кто же остальные участники?

Европейский отбор

От Европы на мундиаль разыгрывалось больше всего путевок — 16. Но и участников, претендовавших на эти места, было предостаточно. Все европейские сборные были разбиты на 12 групп, в шести из них было по пять команд, в остальных — по шесть. При этом без потерь турнир смогли пройти только Норвегия и Англия, причем обе выступали в «больших» подгруппах и провели по восемь встреч.

Англичане не потеряли ни одного очка в соперничестве с Албанией, Сербией, Латвией и Андоррой. Причем подопечные Томаса Тухеля, забив 22 мяча, не пропустили вообще ни разу. Такое удалось в зоне УЕФА только родоначальникам футбола.

Норвежцы проявили себя в ином ключе — стали самой результативной сборной европейской квалификации, забив аж 37 мячей. Главными творцами этого успеха стали форвард Эрлинг Холанд (лучший бомбардир отбора с 16 мячами) и плеймейкер Мартин Эдегор (лучший ассистент — семь передач).

Но куда важнее, что норвежцы оставили на втором месте и отправили в стыки не кого-нибудь, а самих итальянцев! Скуадра Адзурра была не просто дважды обыграна, а разгромлена в обеих очных встречах со счетом 3:0 и 4:1. Второй результат был зафиксирован в решающей игре на поле итальянцев.

Без особых проблем выиграла свою подгруппу Франция, обставившая Украину, Исландию и Азербайджан. Северная Ирландия и особенно Словакия навязали достойное сопротивление Германии, причем словаки дома одолели команду Юлиана Нагельсманна, и судьба прямой путевки решалась в игре шестого тура в Германии. Правда, там Бундестим камня на камне не оставила от соперника — 6:0.

В похожем ключе пробилась на турнир в Северную Америку Швейцария, сыгравшая в гостях вничью с Косово, но благодаря домашней победе со счетом 4:0 оказавшаяся в числе финалистов. Испания подошла к матчу с Турцией в последнем туре в ситуации, когда сопернику для прямого выхода надо было побеждать на выезде команду Луиса де ла Фуэнте с разностью в семь мячей. Этого, конечно, не случилось, но испанцы впервые в отборе пропустили, даже вынуждены были отыгрываться и в итоге свели встречу к ничьей (2:2), хотя турки действовали не вполне основным составом.

Португалия сыграла вничью с Венгрией, уступила Ирландии, но взяла две победы в играх с Арменией и закончила в группе первой, разнеся бывшую советскую республику в последнем туре со счетом 9:1 даже без удаленного в предыдущем поединке Криштиану Роналду.

Нидерланды в своей подгруппе дважды сыграли вничью с Польшей (1:1, 1:1), но в остальном прошли цикл без потерь, а вот польская команда уехала несолоно хлебавши из Финляндии (1:2) и потому осталась второй.

Австрия только за счет личных встреч (1:1, 2:1) смогла на два очка обойти сборную Боснии и Герцеговины, в этой подгруппе также отбирали очки у двух лидеров Румыния и Кипр. Бельгия растеряла очки с Северной Македонией (0:0, 1:1) и Казахстаном (1:1), но смогла опередить Уэльс за счет двух драматичных побед в очных поединках (4:3, 4:2). Нанесшая больше всех ударов в отборе Хорватия на шесть очков опередила Чехию, которая в свою очередь еле отбилась от проведших лучший цикл в истории Фарерских островов.

Ну а самой драматичной борьба за первое место была в квартете С, где все решалось в последнем туре в противостоянии Шотландии с Данией. Гостей устраивала ничья, и они дважды отыгрывались по ходу матча, который начался с гола «ножницами» от Скотта Мактоминея. Но уже в добавленное время Киран Тирни поразил ворота Каспера Шмейхеля в третий раз, а затем еще и Кенни Маклин закинул датскому голкиперу удар с центра поля — 4:2.

Таким образом, напрямую от Европы на мундиаль квалифицировались Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.

Южноамериканский отбор

В Южной Америке отборочный турнир проходил в обычном режиме, когда десять сборных из КОНМЕБОЛ играли друг с другом двукруговой турнир, но впервые сразу шесть из них выходили на мундиаль напрямую, а седьмая команда зарабатывала путевку в международные стыки.

Выделилась на общем фоне только сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира прошли турнир катком, одержав 12 побед при двух ничьих и всего четырех поражениях. За весь турнир Лионель Месси и компания не смогли обыграть только Колумбию (1:1, 1:2), зато, например, Бразилию одолели дважды (4:1, 1:0).

Набрав 38 очков, Аргентина оторвалась от несколько неожиданно финишировавшего вторым Эквадора аж на девять баллов, но дальше все было максимально плотно: занявшие с третьего по шестое места Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай все набрали по 28 очков.

На седьмом, дающим право на участие в стыковом турнире месте закончила Боливия. Эта сборная традиционно была хороша в условиях среднегорья в домашних матчах, где уступила Аргентине (0:3) с Эквадором (1:2) и сыграла вничью с Уругваем (0:0) и Парагваем (2:2), а всех остальных обыграла. Зато в гостях боливийцы взяли три очка только у провалившей цикл и закончившей последней сборной Чили (2:1), проиграв всем остальным.

Кроме чилийцев, никуда не попали Перу и Венесуэла, причем последняя отстала от Боливии всего на два балла.

Азиатский отбор

В Азии отборочный цикл традиционно многоступенчатый, и в этот раз он не обошелся без скандала, завязанного на больших саудовских и катарских деньгах.

Но сначала был первый квалификационный раунд, где не участвовали 26 лучших по рейтингу ФИФА сборных континента. 20 остальных национальных команд были разбиты на десять пар и по итогам двухматчевых противостояний вывели участников первой групповой стадии.

Там 36 сборных составили девять групп по четыре участника, играли в два круга, а по две лучших команды из каждого квартета выходили в третий этап отбора. На этой стадии с огромными трудностями столкнулся Китай, только по личным встречам оставивший за бортом дальнейшей квалификации Таиланд (0:0, 2:1) и вышедший со второй позиции из подгруппы, где доминировала Южная Корея.

В группе, где Ирак одержал шесть побед, неожиданно провалился Вьетнам, отставший от находящейся заметно ниже в рейтинге ФИФА Индонезии аж на четыре балла. В остальном все прошло в штатном режиме.

Третий этап, где участники были разбиты на три группы по шесть команд и снова играли в два круга, определял шесть первых участников мундиаля от Азии, а также еще шесть участников последней стадии отбора, которая как раз и вышла скандальной.

В группе А доминировали Иран и Узбекистан, которых разделило всего одно очко, при этом иранцы — завсегдатаи чемпионатов мира, а вот для страны бывшего СССР это первое и такое долгожданное попадание в финальную стадию: много лет они ходили вокруг да около.

В группе В первое место ожидаемо заняла не проигравшая ни одного матча Южная Корея, а в грызне за вторую позицию Иордания всего на один балл опередила Ирак, хотя неудачно сыграла с ним в личных встречах (0:0, 0:1). Все решили поражение Ирака от Республики Палестина (1:2) и выездная ничья Иордании с корейцами (1:1).

Из подгруппы С максимально уверенно вышли Япония и Австралия, в то время как Саудовская Аравия и Индонезия заняли третье и четвертое места, закончив цикл для Китая и Бахрейна.

На последнем этапе шесть сборных, разбитых на две группы, в один круг определяли оставшихся двух участников чемпионата мира от Азии. Одно трио играло в Катаре, другое — в Саудовской Аравии, причем для хозяев было составлено максимально удобное расписание: они проводили первые и последние поединки групп, отдыхая между матчами, в то время как их соперники имели две встречи подряд либо на старте, либо на финише.

В итоге богатые страны своим преимуществом воспользовались и, набрав по четыре балла, вышли на чемпионат мира. Для финишировавших третьими Омана и Индонезии все закончилось, а ставшие вторыми ОАЭ и Ирак сыграли двухматчевое противостояние, по итогам которого Ирак пробился в международные стыки (1:1, 2:1).

Африканский отбор

Африка впервые напрямую делегирует на мундиаль сразу девять сборных, а потому система квалификации была максимально простой: восемь подгрупп по шесть команд и одна на пять, победители которых по итогам двухкругового турнира получали заветные билеты в Северную Америку.

Учитывая количество сильных сборных на континенте, было понятно, что это будет настоящая «резня». В качестве легкого подсластителя в столь жесткой системе была возможность со второго места пробиться в международные стыки. Но и тут надо было соответствовать критериям: попасть в четверку лучших вторых мест и затем выиграть внутренний африканский стыковой плей-офф.

Главной сенсацией отбора тут стала сборная Кабо-Верде, впервые в своей истории пробившаяся на мировой форум, причем из группы с Камеруном и Анголой!

Не оставил шансов своим соперникам, самым грозным из которых была команда Буркина-Фасо, Египет. Сенегал на два балла обошел ДР Конго. ЮАР в драматичной борьбе всего на балл опередила Нигерию и Бенин, который остался лишь третьим. В единственной группе на пять команд Марокко одержало восемь побед в восьми встречах с Нигером, Танзанией, Замбией и Республикой Конго.

Кот д'Ивуар выиграл фотофиниш у Габона за счет ничьей и победы в личных встречах, причем габонцы теряли очки только против ивуарийцев, которые тем же похвастать не могут, но в то же время вообще не пропустили за весь цикл ни одного мяча.

Алжир (25 очков) не оставил шансов Уганде и Мозамбику (по 18), Тунис закончил цикл с девятью победами и одной ничьей, но в главных соперниках у него были скромные Намибия, Либерия и Малави. Ну а Гана опередила Мадагаскар и крепкую, но пока не попадавшую на мировые форумы команду Мали.

Итак, Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо-Верде, Марокко, Кот д'Ивуар, Алжир, Тунис и Гана прошли напрямую, а в стыки как четыре лучшие вторые команды попали Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия.

Можно было ожидать, что последние двое будут фаворитами и между собой разыграют место в международных стыках, но сначала Камерун в полуфинале (0:1), а затем и Нигерия в финале (1:1, по пенальти — 3-4) проиграли сборной Демократической Республики Конго, главными звездами которой являются Седрик Бакамбу, Женнели Имбюла, Шансель Мбемба и Артур Масуаку.

Североамериканский отбор

США, Мексика и Канада попали в финал чемпионата мира автоматом, но в зоне КОНКАКАФ разыгрывались еще три прямых и две международно-стыковых путевки.

Сначала Ангилья и Британские Виргинские Острова в стыках с Теркс и Кайкос и Американскими Виргинскими Островами соответственно получили право выступить на групповом этапе, причем и те, и другие победили по пенальти.

На втором этапе было шесть групп по пять команд, которые играли в один круг, и по две лучшие из каждой проходили в третий раунд. Значимых сенсаций тут не произошло, но стоит отметить фотофиниш в группе В Тринидада и Тобаго с Гренадой, где первый занял второе место только по разности мячей, а также второе место Бермудских Островов в квартете А — вслед за Гондурасом, но впереди Кубы.

В третьем раунде было уже три группы по четыре команды и двухкруговые турниры. Победители пробивались на мундиаль, а два лучших вторых места – в международные стыки. И тут уже не обошлось без сюрпризов.

Выход на ЧМ-2026 Панамы был ожидаем, а вот Кюрасао под руководством Дика Адвоката сотворило сенсацию, опередив Ямайку, Тринидад и Тобаго и Бермудские Острова. Другим неожиданным участником мундиаля стала сборная Гаити, игравшая домашние встречи в Кюрасао из-за того, что собственная столица Порт-о-Пренс, разрушенная землетрясениями, фактически захвачена бандитами. Гаитяне опередили и Гондурас, и Коста-Рику форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, а ведь эта сборная была явным фаворитом.

Гондурас же не попал даже в стыки. Уверенно туда вышла Ямайка, а вот между Суринамом и Гондурасом борьба в проходивших параллельно встречах шла буквально до последних добавленных минут.

Коста-Рика тоже в этой борьбе участвовала и могла выйти из нее победителем, если бы обыграла как раз Гондурас. Но матч завершился со счетом 0:0, причем очень драматично. Костариканцы заработали в концовке пенальти, но после просмотра VAR он был отменен, а арбитр удалил Угальде за эмоции.

Гонудрас до последнего выходил в стыки, так как Суринам «летел» уже ни на что не претендовавшей Гватемале со счетом 0:3, однако в добавленное время подача в штрафную гватемальцев привела к автоголу, который позволил Суринаму сравняться с Гондурасом по разности мячей и обойти его по числу забитых!

Отбор в Океании

Впервые прямую путевку на чемпионат мира получила и команда из Океании, которой логично оказалась снесшая всех на своем пути Новая Зеландия . А вот Новая Каледония, уступившая новозеландцам в финале со счетом 0:3, продолжит путь в стыках.

Стыковые турниры

Последние шесть участников финального турнира определятся весной. В международных стыках ДР Конго и Ирак сразу же получили места в финалах. Африканцы сыграют с победителем противостояния Новой Каледонии и Ямайки, а у представителей Азии будет испытание в лице победителя встречи Боливии и Суринама.

В европейском турнире 12 вторых мест отборочных групп и четыре счастливчика, заработавших места в стыках благодаря выступлениям в Лиги наций УЕФА (Северная Ирландия, Швеция, Румыния и Северная Македония), по жребию были разбиты на четыре квартета, где в полуфиналах и финалах определят еще четырех участников мундиаля.

В первой группе Северной Ирландии предстоит экзамен в виде Италии, а Уэльс сразится с Боснией и Герцеговиной. Во второй в полуфиналах сыграют Украина со Швецией и Польша с Албанией. В третьей Турция сыграет с Румынией, а Словакия с Косово. И наконец в четвертой Дания сразится с Северной Македонией, а Чехия померяется силами с Ирландией.

Ирландия смогла пробиться в стыки благодаря победе в последнем туре над Венгрией, причем 23-летний форвард «АЗ Алкмар» Трой Пэрротт сначала дважды забил в победном матче против Португалии, а потом «отгрузил трешку» венграм, включая победный мяч в добавленное время.