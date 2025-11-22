У экс-капитана ЦСКА Алдонина выявили тяжелое заболевание

Врачи диагностировали у бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина тяжелое заболевание, которое требует длительного и дорогостоящего лечения, сообщает сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас наша помощь очень нужна Евгению. У него выявлено тяжёлое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей. Для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в сообщении.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее Алдонин заявил, что не отказывал себе в калорийной еде во время карьеры.