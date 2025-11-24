«Надеюсь справиться, шансы есть»: легенда ЦСКА Алдонин о борьбе с раком

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о своей борьбе с раком и заявил, что шансы на выздоровление есть. Его слова в своем Telegram-канале приводит комментатор Дмитрий Шнякин.

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть – за них изо всех сил держусь», — написал Шнякин.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее в РПЛ призвали поддержать Алдонина, борющегося с раком.