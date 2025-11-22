«Он боец»: в РПЛ призвали поддержать Алдонина, борющегося с раком

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал поддержать бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, у которого диагностировали рак. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, случилась история с нашим другом. Пользуясь случаем, хочу попросить поддержать Евгения в этой тяжелейшей ситуации. Он боец, всегда им был - и на поле, и за его пределами», — сказал Алаев.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

