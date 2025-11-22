Появились подробности лечения экс-капитана ЦСКА Алдонина от рака

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, у которого диагностировали рак, проходил лечение в Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Экс-футболист обращался к немецким врачам несколько раз, но победить болезнь им не удалось. О проблемах со здоровьем Алдонин практически никому не говорил. Но в последнее время болезнь начала прогрессировать.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

Ранее российский бывший арбитр ФИФА перенес онкологическую операцию.