Стал известен диагноз экс-капитана ЦСКА Алдонина

У бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина диагностирован рак в тяжелой форме, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

19 апреля 2025 года бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию об ухудшении своего состояния на фоне онкологического заболевания.

Ранее российский бывший арбитр ФИФА перенес онкологическую операцию.