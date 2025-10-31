«За рубежом российских пляжных футболистов ценят и ждут»: интервью Льва Мазараки

Вице-президент ПФК «Локомотив»: мы подарили фанатам те же эмоции, что на ЧМ

За рубежом ждут российские пляжные футбольные команды. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил вице-президент пляжного «Локомотива» Лев Мазараки. Он также объяснил, как удалось организовать участие сборной России в первом международном турнире за несколько лет, рассказал, как ПФК «Локомотив» работает с молодыми футболистами, и заявил, что пляжный футбол занял свою нишу в российском спорте, которая будет расширяться.

«Мы подарили болельщикам те же ощущения, что на чемпионате мира»

— «Локомотив» завершил сезон, выиграв матч за третье место в Кубке России. Как вы оцениваете прошедший сезон для команды?

— Главная цель нашего клуба — претендовать на победу в любом соревновании. Чемпионский титул на Московском международном кубке, первое место нашей команды в молодежной Лиге — это очень серьезные результаты. Конечно, поражения в двух полуфиналах в конце сезона оказались обидными. Но в мире нет клубов, которые бы одерживали только победы. Мы общались с Юрием Нагорных (председатель правления РФСО «Локомотив» — «Газета.Ru»), и он высоко оценил нашу работу по итогам года.

— Вас удовлетворило третье место в чемпионате России?

— Бронза — результат лучше, чем год назад. Тогда мы стали четвертыми. Теперь есть медали, динамика позитивная, поэтому можем смело занести прошедший сезон себе в актив.

— В августе «Локомотив» выиграл Московский международный кубок, в котором участвовали несколько зарубежных команд и сборная России. Можно сказать, что турнир стал визитной карточкой мирового пляжного футбола?

— Да, именно так. Московский международный кубок уже несколько лет — большое событие и бренд. В пляжном футболе турнир знают по всему миру. При этом «Локомотив» традиционно не только участник кубка, но и организатор спортивной части. Поэтому для нас очень важно, что впервые за несколько лет в международном турнире сыграла сборная России.

Это позволило болельщикам посмотреть на команду вживую, услышать гимн, проникнуться атмосферой праздника. Мы сумели подарить зрителям такие же ощущения, как на чемпионатах мира и в Евролиге, это дорогого стоит.

— В чем были особенности организации Московского международного кубка в этом году?

— В нынешней ситуации непросто организовывать международные старты. Но совместно с РФС мы сумели добиться участия российской сборной. Из-за ограничений национальная команда проводит считанное количество матчей. При этом, напомню, она — трехкратный чемпион мира и всегда была в числе сильнейших.

Несомненно, участие сборной России в Кубке имело большое значение, это наш общий успех. Как и то, что второй год подряд в Москву приехал бразильский «Коринтианс», а также команды из Ирана, Саудовский Аравии, Казахстана, Беларуси. Мы увидели серьезные и конкурентные матчи. А победа «Локомотива» стала приятным бонусом.

Как всегда, мы получили поддержку от правительства Москвы и столичного департамента спорта, а также нашего генерального спонсора — компании РЖД. Большую поддержку оказало Министерство иностранных дел и лично Сергей Лавров, который включался в решение многих вопросов. Также помогали послы стран, которые приехали на турнир.

В пляжном футболе мы — бренд, который хорошо известен на международном уровне. Если приглашает ПФК «Локомотив», то зарубежные партнеры уже знают, что все пройдет на самом высоком уровне.

close Пресс-служба ПФК «Локомотив»

«Локомотив» — драйвер в развитии пляжного футбола России»

— В этом году «Локомотив» выиграл Молодежную лигу. Насколько это значимо для клуба?

— Это очень важно, потому что «Локомотив» — социально направленный клуб. Победа в Молодежной лиге — результат нашей системной работы. На протяжении многих лет мы придаем особое значение проектам по студенческому и детскому пляжному футболу.

— Что именно делает «Локомотив» в этих направлениях?

— Могу сказать без ложной скромности: мы — клуб номер один в развитии всей вертикали пляжного футбола. Наша программа обучения школьников существует во многих регионах. В этом году обучение прошло порядка 1200 детей. Только в Артеке — 700, еще по 150 в Ставрополе и Новосибирске. При этом мы стараемся постоянно расширять географию. Нам всегда было важно, чтобы молодежь принимала участие в соревнованиях, которые регулярно проводятся в наших филиалах. Тренировки — это хорошо, но без игр это не имеет смысла. Для роста и прогресса нужна именно игровая практика.

Так, в Ставрополе и Балтийске летом ежемесячно проводятся региональные соревнования среди детей, в которых принимают участие минимум по шесть команд разных возрастных групп. В МЦД «Артек» и ДОЛ «Локомотив» розыгрыш кубка «Локомотива» проходит в конце каждой смены. А филиал в Архангельске подхватывает эстафету соревнований и тренировочного процесса в осенне-зимний период. «Локомотив» — однозначно драйвер развития детско-юношеского пляжного футбола по всей стране.

Мы стараемся совершенствовать систему проведения турниров, а также поощрения воспитанников. Мы хотим, чтобы потенциальным звездам российского пляжного футбола было интересно развиваться в нашем виде спорта и день за днем уверенно делать шаги в сторону профессиональной карьеры. Детский и молодежный спорт — основа для формирования правильных ценностей.

— В этом году прошел очередной сезон Студенческой лиги московского спорта по пляжному футболу, организованной ПФК «Локомотив». Как вы оцениваете уровень соревнований по сравнению с предыдущим сезоном?

— Сейчас можно с уверенностью сказать, что студенческая лига по пляжному футболу в России окончательно состоялась. Перед текущим сезоном мы аккумулировали все отзывы и пожелания ребят, которые получили по итогам прошлогоднего Студенческого кубка, и смогли сделать более масштабный чемпионат. Было заявлено 47 команд: 36 мужских и 11 женских. В целом число участников достигло 1000 человек, что стало, пожалуй, лучшей иллюстрацией того, как развивается пляжный футбол в России.

Сегодня это один из наиболее популярных видов спорта среди подрастающего поколения. Ни один тренажер не может заменить физическую нагрузку, которую спортсмен получает на песке. Это уникальное покрытие, которое используется для подготовки профессиональных спортсменов в самых разных видах спорта, а Студенческая лига дает возможность ребятам-непрофессионалам почувствовать себя мастерами.

— В чем вы видите задачи «Локомотива» с точки зрения популяризации пляжного футбола?

— Популяризация вида спорта должна идти через практику. Чтобы знать и понимать пляжный футбол, нужно в него играть, а для этого необходимы все условия. И, конечно, побольше международных стартов. Мы нацелены сохранить и преумножить бренд «Локомотива» как на внутренней, так и на международной арене пляжного футбола.

close Пресс-служба ПФК «Локомотив»

«За рубежом нас ценят и ждут»

— Насколько ощущается отсутствие возможности участвовать в крупных международных соревнованиях? Смог ли Московский международный кубок хотя бы отчасти это компенсировать?

— Это то немногое, что нам сейчас доступно, чтобы прочувствовать атмосферу международных матчей. Раньше сборная России участвовала в девяти турнирах в течение сезона, «Локомотив» проводил матчи во множестве турниров. Ребята тренировались всего два раза в неделю, потому что постоянно были в дороге. В отдельные месяцы они только играли на турнирах. Конечно, сейчас такого нет, но мы все равно движемся вперед.

— Руки не опускаются?

— Ни в коем случае. С поддержкой, которая у нас есть, подобных мыслей не возникает. У нас сохраняются хорошие контакты за рубежом. Нас ценят и ждут.

Все верят, что когда-то ограничения будут сняты, и мы вернемся к нашему законному статусу одного из лидеров мирового пляжного футбола.

— УЕФА допускал, что рассмотрит возможность снятия санкций с российского футбола, однако пока такого решения нет. На ваш взгляд, возможно ли возвращение пляжного футбола в ближайшее время? Что для этого должно произойти?

— Наш вид спорта традиционно недооценивают, однако нас отстранили так же, как и все остальные российские команды. И на международную арену нас могут вернуть только всех вместе, как единое целое. Переговоры на уровне УЕФА дают понять, что нам будут рады. Важно, что никто не запрещает привозить в Россию команды из других стран. Кто-то мог бы бойкотировать соревнования на нашей территории, но с подобным мы, к счастью, не сталкиваемся. Это тоже хороший сигнал.

— Вы видите положительные стороны ограничений для российского футбола? Возможно, больше внимания стало уделяться развитию этого вида спорта внутри страны?

— Не могу сказать, что ограничения повлияли в лучшую или худшую сторону. Вид спорта нужно развивать независимо от того, есть мы на международной арене или нет. Чуть сложнее стало договариваться с федеральными каналами о трансляциях на широкую аудиторию, потому что для телевидения всегда важны международные турниры. Приходится прилагать огромные усилия, чтобы организовывать Московский международный кубок. Нам нужно просто заниматься своим делом и не останавливаться. Нельзя упустить то, над чем мы трудились много лет. К нам приезжают легионеры, никто это не запрещает, но нужно работать над внутренними соревнованиями. Мы строим стадионы, появляется инфраструктура, и мы продолжаем работу в этом направлении. У пляжного футбола есть своя ниша, но ее нужно расширять.