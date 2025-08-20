Двое альпинистов погибли при восхождении на Приэльбрусье

Двое альпинистов из Перми скончались во время восхождения на Приэльбрусье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации канала, трагедия произошла в ущелье Адыл-Су — это Кабардино-Балкарская Республика. Мужчина и женщина планировали восхождение на пик Виа-тау, его высота составляет 3742 метров. Однако при восхождении оба не справились и сорвались в ущелье. Спасатели планируют операцию по транспортировке тел.

Эта трагедия — не первая за последние дни. Российская альпинистка Наталья Наговицына получила перелом ноги при спуске с пика Победы в Киргизии 12 августа. Напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода.

Наговицыну укутали в спальный мешок и оставили на горе. Альпинистка застряла на высоте 7000 метров, по последней информации 20 августа из Бишкека к ней выдвинулась спасательная группа, чей путь до россиянки может занять четыре-пять дней. Поисковая операция затруднена из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговицыной.