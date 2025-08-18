«Рожайте детей и занимайтесь мужьями»: комментатор призвал изгнать женщин-судей из футбола

Спортивный комментатор и журналист Александр Боярский во время репортажа матча ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом» допустил нелицеприятные высказывания в адрес женщины-арбитра, призвав ее отказаться от своей работы в пользу домашних дел и деторождения. Футбольный клуб «Родина» анонсировал бессрочное прекращение трудовых отношений с Боярским, а Дмитрий Губерниев в комментарии «Газете.Ru» назвал коллегу «мудилой».

Боярский призвал женщин рожать детей и не лезть в мужской футбол

Рядовой матч Юношеской футбольной лиги — 3, где выступают молодые футболисты из России в возрасте 14-15 лет, между столичной «Родиной» и петербургским «Зенитом» стал одним из самых обсуждаемых в минувшее воскресенье наряду с московским дерби «Динамо» — ЦСКА. Причиной тому стала работа комментатора Александра Боярского, который в ходе репортажа негативно оценил работу бригады арбитров во главе с Ариной Станововой, возмутившись ее решением удалить игрока команды хозяев и назначить пенальти в их ворота.

Комментатор предложил девушкам-судьям рожать детей и заниматься мужьями. Боярский во время репортажа активно негодовал, что всякий раз происходят ошибки, если на матче работает девушка-судья.

«В конце концов, есть женский футбол — вам там самое место», — заявил комментатор.

Игра завершилась разгромной победой юниоров «Зенита» со счетом 4:1. Любопытно, что все три встречи разных возрастных групп ЮФЛ, прошедших между «Родиной» и петербургским клубом в минувшее воскресенье, завершились крупными победами сине-бело-голубых.

Московский клуб после того, как реплика комментатора разошлась по социальным сетям, оперативно выпустил свой комментарий, где заявил о прекращении сотрудничества с допустившим подобное высказывание мужчиной.

«Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина». Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем», — заявили в пресс-службе академии клуба. Этот пост стал вторым по популярности в аккаунте академии «Родины» в Telegram за последнюю неделю, собрав более пяти тысяч просмотров.

Чуть позже клубный Telegram-канал главной команды «Родины» дополнил этот пост словами:

«Родина» — за футбол, его развитие и открытость для всех».

Кроме того, клуб сообщил, что «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России.

«Его можно просто мудилой назвать»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Газете.Ru» заявил, что испытывает стыд по поводу реплики Боярского.

«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу. Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», — сказал Губерниев.

Утром Боярский опубликовал пост в своем Telegram-канале, где попросил прощения за некорректное высказывание у арбитра Арины Станововой и клуба «Родина».

«Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки – это украшение футбола.

Еще раз хочу извиниться перед Ариной», — написал комментатор.

Однако эти слова не смогли потушить бурю возмущения в футбольном пространстве. Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» уже призвал Российский футбольный союз (РФС) провести расследование в отношении слов Боярского и при необходимости вынести дисциплинарные санкции.

«Даже после того, как комментатор извинился, мне кажется, свое мнение должен высказать РФС — может быть, какая-то дисциплинарная комиссия или кто у них там есть еще, какой-то орган, который должен мнение свое сказать. Если это оставить без реакции, то тогда завтра мы услышим по поводу женщин другие какие-то высказывания, по поводу ребят с другим цветом кожи — следующее высказывание. Четко прописано: дискриминация по признакам запрещена в футболе, вообще в спорте. Поэтому мы должны достаточно активно реагировать на такое событие. Надеюсь, что РФС это не оставит без внимания», — заключил Свищев.