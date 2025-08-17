На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казанцы могут рвануть на вторую строчку: «Рубин» против «Ростова». LIVE

Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Рубин» — «Ростов». ОНЛАЙН

Максим Богодвид/РИА Новости
В матче пятого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
1-й тайм
17 августа 15:45
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
29'

Из-за пределов штрафной пробил Кучаев после домашней заготовки при розыгрыше углового, однако сорвался мяч с ноги у Константина и даже не долетел до ворот.

26'

Рожков влетел в ногу Голенкова, слишком агрессивно Илья вступил в отбор.

23'

Хороший удар с правой ноги Миронов наносит, однако на пути полета мяча возникает Кабутов.

21'

Вуячич не по правилам вступает в отбор против Голенкова, свисток в пользу «Ростова».

18'

Сулейманов чуть-чуть не успел на дальнюю штангу после мощного прострела Роналдо — все правильно делал седьмой номер «Ростова», но не хватило его партнеру скорости немного.

15'

Против Кабутова фолит Кучаев, выставляя вперед свою ногу под удар Дмитрия.

12'

Рожков классно прорывался через левый полуфланг и в полном одиночестве готовился принять передачу от Даку. но Мирлинд слишком поздно поднял голову и опоздал с тем, чтобы расстаться с мячом.

11'

Через правый край атаковал Шабанхаджай, его удар из-за пределов штрафной площади заблокировал соперник.

8'

Даку нарушает правила против Вахании, свисток в пользу гостей.

5'

Шанталий накрывает удар Тесленко в ближний угол после розыгрыша углового.

3'

Начало игры остается за казанцами.

15:47

Игра началась! Поехали!

15:40

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Миронов, Кучаев, Жбанов, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

15:35

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

15:30

