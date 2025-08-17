Из-за пределов штрафной пробил Кучаев после домашней заготовки при розыгрыше углового, однако сорвался мяч с ноги у Константина и даже не долетел до ворот.
Рожков влетел в ногу Голенкова, слишком агрессивно Илья вступил в отбор.
Хороший удар с правой ноги Миронов наносит, однако на пути полета мяча возникает Кабутов.
Вуячич не по правилам вступает в отбор против Голенкова, свисток в пользу «Ростова».
Сулейманов чуть-чуть не успел на дальнюю штангу после мощного прострела Роналдо — все правильно делал седьмой номер «Ростова», но не хватило его партнеру скорости немного.
Против Кабутова фолит Кучаев, выставляя вперед свою ногу под удар Дмитрия.
Рожков классно прорывался через левый полуфланг и в полном одиночестве готовился принять передачу от Даку. но Мирлинд слишком поздно поднял голову и опоздал с тем, чтобы расстаться с мячом.
Через правый край атаковал Шабанхаджай, его удар из-за пределов штрафной площади заблокировал соперник.
Даку нарушает правила против Вахании, свисток в пользу гостей.
Шанталий накрывает удар Тесленко в ближний угол после розыгрыша углового.
Начало игры остается за казанцами.
Игра началась! Поехали!
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Миронов, Кучаев, Жбанов, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
В матче пятого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.