«Смотрел на Туктамышеву как на икону». Интервью с фигуристом Лутфуллиным

Ученик легендарного тренера Алексея Мишина 19-летний Глеб Лутфуллин завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при России в родной Казани. После выступления призер чемпионата России по прыжкам рассказал в интервью «Газете.Ru» об участии в шоу Евгения Плющенко, о конкуренции в группе с Евгением Семененко и Матвеем Ветлугиным, а также признался, что считает Елизавету Туктамышеву и Михаила Коляду иконами фигурного катания.

«Появилось столько фанатов, которые любят и поддерживают меня»

— Ты уже закончил выступление на Гран-при в этом сезоне. Успел сделать какие-то выводы?

— Вывод после каждого старта — нужно кататься чисто. В Казани получилась почище произвольная программа, но для себя я понимаю, что нужно все равно добавлять в «физике». Я все время об этом говорю, а ее почему-то не прибавляется (смеется). Нужно не падать, кататься чисто и не расстраиваться. Когда после короткой был четвертым что в Казани, что в Уфе, все равно было небольшое расстройство, но оно перерастает в еще большее желание работать.

— Сам настраивался на произвольную или больше тренеры помогли?

— И сам, и тренеры. Как я настроился? Я все обдумал, лег спокойно спать, просто понял, что надо кататься чисто. Конечно, тут борьба за места — чем чище прокат, тем больше баллов и, соответственно, выше место.

— Проще ли кататься, когда ты не лидер после короткой программы?

— Да, проще, когда ты не удерживаешь позицию, а пытаешься догнать.

— В прошлом году ты выиграл золото и серебро этапов и вообще хорошо провел сезон. В этом сложнее выступать?

— Вроде бы нет. С какой-то стороны, наоборот, проще: столько поддержки появилось, столько фанатов, которые любят и поддерживают меня. Думаю, нужно собираться, подходить с головой, уверенно, как в том году.

— Ты выступал в Казани, своем родном городе. Часто бываешь здесь?

— В последний раз приезжал в мае с девушкой на пару деньков. Но когда бываю, не прихожу во дворец, а просто отдыхаю. На катке я был года три или четыре назад. Каждое появление здесь приносит некоторую ностальгию.

— Семья и друзья приходили поддержать тебя?

— Да, родители — они живут в Казани, — и друзья, с которыми мы раньше вместе катались.

— До чемпионата России еще больше месяца. Будут ли еще какие-то выступления на соревнованиях? Может, в шоу?

— Если на шоу позовут, то, конечно, соглашусь. А так просто будем готовиться.

«Спина не выдержит кататься в паре»

— Между этапами ты успел выступить в шоу Евгения Плющенко.

— Очень хотел выйти и порадовать публику. В шоу катать полегче, чем на соревнованиях, потому что там не такое волнение. Надеюсь, что всем понравилось, я постарался выдать все то, что не мог выдать вот здесь, в Казани. Почему не получается показать все эмоции на соревнованиях? Наверное, потому что большая концентрация на прыжках. Нужно научиться совмещать и артистическую составляющую, и прыжковые элементы.

— Как появилась идея поставить программу на стихотворение Сергея Есенина «Мне осталась одна забава…» в исполнении Александра Малинина?

— Хореограф Никита Михайлов прислал мне музыку. Был выбор из нескольких композиций, и я остановился на этой.

— Я слышала, что Алексей Николаевич Мишин называл ее «блатнячком». Тебе близок такой хулиганский образ?

— Каждый образ интересен по-своему. Для меня новые образы — вдохновляющие, это что-то другое, очень хочется их передать. Я постарался передать этого хулигана, но не знаю, насколько хорошо получилось. Надо спросить зрителей, которые там присутствовали.

— На шоу в Петербурге было больше зрителей, чем на соревнованиях. Волнения от этого не прибавилось?

— На соревнованиях присутствует даже не волнение, а настрой на прыжки. На шоу, если ты упадешь, никто тебе оценки ниже не поставит. Поэтому проще. А когда ты прыгаешь четыре четверных, надо быть более сконцентрированным.

— Какие у тебя были эмоции от выступления в шоу Евгения Плющенко?

— Сначала я удивился, что вообще не устал. Катался целых четыре минуты, как в произвольной программе, но спокойно откатал еще бы пару номеров (улыбается).

— Хотелось бы больше участвовать в шоу?

— Да. Это выработка спокойствия на льду, дыхания, потому что постоянно нужно кататься. И так как там легче, то в голове ты помнишь, что на шоу. Это спокойствие потом передастся и на соревнования. Поэтому был бы рад поучаствовать в шоу.

— Какие форматы выступлений тебе интересны? Спектакли, сольные номера?

— Все интересно — это же что-то новое. Пробовать себя интересно. Один я уже катался, в паре и в сказках — нет. А что я в паре? Я же маленький очень, кого под меня подберем? Будем просто «елочкой» кататься (смеется).

— Алексей Николаевич Мишин вот тоже невысокий, а в парном катании выступал.

— Он работал, чтобы стать парником, определенная подготовка была. А у меня спина не выдержит.

«Не даем с Семененко друг другу советов»

— В этом сезоне многие отмечают, что ты вырос артистически. Согласен с этим?

— Я чувствую, наверное, какую-то мягкость в теле. В том сезоне ощущалась некоторая деревянность, больше даже в произвольной программе. Сейчас благодаря более лирической музыке есть ощущение, что намного легче стало кататься и выражать эмоции.

— Как вы работаете над второй оценкой?

— Так же, как над прыжками, — отрабатываем. Если почувствовал какое-то движение, если оно смотрится хорошо, то вставляем его. Если что-то не подходит, то не используем. Люди разные: у кого-то одно движение смотрится, а у другого уже нет. Главное — катать то, что тебе идет, и нарабатывать это.

— В этом сезоне успел кто-то запомниться на международных соревнованиях?

— Посмотрел Адама Сяо Хим Фа. Он очень здорово выступал на Гран-при, у него такой необычный стиль катания, прыжки высокие, четкие.

— Адам фактически два раза за неделю набрал в произвольной больше 200 баллов. Как такое вообще выдержать физически и морально?

— Наверное, это то же самое, когда ты пришел на тренировку, откатал произвольную, а на следующий день повторил. Думаю, так он и тренируется, иначе не знаю, как у него это получается (смеется). Это все нарабатывается, раз выбрали такие этапы.

— У вас в группе очень сильная конкуренция: Евгений Семененко и Матвей Ветлугин в этом году выиграли по этапу, у тебя медаль. Как-то подстегиваете друг друга на тренировках?

— Сейчас уже нет: мы выросли из этого. Приходим, делаем свою работу и уходим. Нет такого, что мы разговариваем обо всем этом. Когда выходим на лед, есть только спортсмен и тренер, больше никого. Проводим каждый свою работу.

Даем ли друг другу советы? Нет, мы же все одного возраста. Если только кто-то маленький подойдет, спросит «Как ты делаешь этот сальхов?», тогда подсказываем.

— Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда пока приостановили карьеру. Стало ли больше тренерского внимания?

— Когда Лиза и Миша с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать.

Если подумать, то мы с ними были не соперниками на льду, а смотрели на них как на икон фигурного катания.

Наблюдали за их стилем. Это было очень здорово. Сейчас, конечно же, нам уделяется больше времени, у нас троих — у меня, Жени и Матвея — поровну времени.