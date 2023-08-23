Что грозит фигуристке Алине Загитовой за грубое нарушение ПДД в центре Москвы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова грубо нарушила правила дорожного движения в центре Москвы. Находясь за рулем, она проехала через пешеходный переход на красный свет, снимая видео на телефон. Юрист Сергей Радько пояснил «Газете.Ru», что за такое нарушение ей может грозить наказание вплоть до лишения прав.

Прославленная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась в центре скандала. Спортсменка выложила в соцсетях видео, как она за рулем автомобиля едет по Краснопресненской набережной. Использование мобильных устройств во время управления транспортным средством запрещено правилами дорожного движения само по себе.

Однако подписчики также обратили внимание, что Загитова проезжала пешеходный переход, когда для пешеходов горел зеленый свет. Соответственно, она двигалась на запрещающий сигнал светофора.

По видео, опубликованном фигуристкой, было сложно понять, успела ли она пересечь переход или остановилась до стоп-линии. Однако позже Telegram-канал Shot обнародовал видео со стационарной камеры, на котором факт нарушения очевиден. Судя по всему, Загитова отвлеклась на телефон как раз в тот момент, когда для нее загорелся красный свет, и продолжила движение. На видео с камеры заметно, как сразу после проезда ее автомобиля по «зебре» пошли пешеходы. Сама фигуристка пока никак не прокомментировала ситуацию.

Юрист Сергей Радько рассказал «Газете.Ru», какое наказание может грозить Загитовой за такое нарушение. По его словам, если это повторное нарушение за последний год, спортсменку могут лишить прав.

«Если нарушение имело место и это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тыс. рублей штрафа.

Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством.

Но что касается конкретного нарушения, то для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения», — сказал Радько.

Представители спортивной элиты критически отреагировали на ситуацию. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова убеждена, что Загитову необходимо оштрафовать.

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры — думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще-то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — цитирует Журову «Матч ТВ».

С ней согласен экс-депутат, общественный деятель, бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов. Он надеется, что этот проступок останется самым страшным в жизни Загитовой.

«Любой водитель должен помнить, что он несет ответственность не только перед социумом. Проезжать на красный по пешеходному переходу, держа в руках телефон, а затем публикуя все в открытом доступе — тут слова излишни.

Хочется надеяться, что для Загитовой этот поступок будет самым страшным, что она сделала и сделает в своей жизни», — заявил Носов.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова также возмутилась видео, на котором спортсменка за рулем автомобиля проехала на красный и снимала все на телефон.

«Слава богу, что никто не пострадал! Когда ты ездишь за рулем, нельзя ничего записывать на телефон! Мой совет всем: ничем посторонним нельзя заниматься, кроме как дорогой. Нужно смотреть вперед!» — подчеркнула Тарасова в комментарии Sport24.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал Загитову извиниться за такую невнимательность.

«Советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой. Наверное, со всеми людьми случаются различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети.

Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый. Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет.

Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».