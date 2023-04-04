«В Азии у нашего футбола роста не будет, только проблемы»: интервью Дмитрия Сычева

Экс-нападающий сборной России, бронзовый призер Евро-2008, чемпион страны в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев заявил, что российскому футболу не стоит переходить в Азию. В интервью «Газете.Ru» он поддержал главного тренера национальной команды Валерия Карпина на фоне критики в его адрес, оценил значимость последних матчей сборной, признался, что надеется на интригу в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), высказался о важности проекта «Футбол в школе» и вспомнил, как играл в футбол с Романом Костомаровым.

«Мы должны примером показывать детям, чего можно добиться благодаря футболу»

— Вы приняли участие в фестивале футбола в Уфе, прошедшем в рамках проекта «Футбол в школе» при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и «Газпромбанка», с вами приехали другие выдающиеся футболисты — Руслан Пименов, Борис Никоноров, Елена Терехова, Алексей Гасилин. В чем вы видите значимость этого проекта и таких мероприятий?

— Огромная значимость и важность в том, чтобы получить массовость в детском футболе, благодаря чему в будущем появится большой выбор игроков, которые перейдут профессионально заниматься футболом в секции. Это даст специалистам возможность выбора одаренных, талантливых детей, что благотворно затем скажется на отборе игроков в главные команды: будет не один-два самородка, а 10-15-20. Будет большая конкуренция между качественными футболистами, и это положительно скажется на уровне сборной России. Все это начинается с массового футбола, и проект РФС «Урок футбола» рожден для того, чтобы дети получали базовые знания футбола в школе, когда происходит самый активный процесс вовлечения детей в футбол.

Плюс, очень важный фактор — методические материалы от РФС для учителей, которые расширяют свою базу и накапливают знания о том, как преподавать футбол. Потому что раньше уроки физкультуры редко предполагали глубокое вовлечение, и многие дети их пропускали, так как там ничего интересного не было. Сейчас каждый ребенок может получить базовое понимание футбола, что в будущем позволить ему перейти в специализированную секцию, а затем — в профессиональную академию.

Вертикаль выстроена правильно: появляются дети, благодаря которым можно будет повышать уровень академий, а следом — чемпионата страны.

— Что значит лично для вас возможность пообщаться с детьми, передать частичку своего опыта?

— Чем больше таких «Уроков футбола» проводится в регионах, тем больше детей «заразится» футболом. Важность этого трудно переоценивать, и наша задача — своим примером показать, чего можно добиться благодаря футболу в этой жизни. К тому же, дети в таком возрасте — визуалы, им очень важно видеть примеры, а не просто слышать, читать, смотреть видео. Им нужно видеть своими глазами, как играть в футбол, как можно отдавать грамотно пасы, обыгрывать. Они получают мотивационный заряд.

«В Азии у нашего футбола роста не будет, только проблемы»

— Недавно сборная России провела два товарищеских матча. Какие остались впечатления от этих игр?

— В связи с тем, что происходит в стране и в мире, эмоциональный фон сейчас такой низкий, что все воспринимается в негативном свете. Порой даже обычные моменты, которые раньше были в сборной, принимаются очень остро. И все слова, которые говорил Валерий Карпин, почему-то интерпретируются с эмоционально негативной точки зрения.

По картинке — все же видели первый матч в Иране. И второй — да, по содержанию не все гладко, но это процесс перестройки сборной. Молодежь, которая вызывалась и играла в экспериментальных составах в обоих матчах, получала тактические задания и наработки от тренерского штаба, новые для них — это очень важный и нужный процесс. И не стоит смотреть на эти матчи через призму результата, картинки, игры — не воспринимать это так, что нужна победа. Да, мы по ним соскучились, хотелось бы видеть яркий футбол, яркие голы. Но сейчас немного другая ситуация, главное — вообще собираться и играть, плодотворно строить новую молодую команду, чтобы молодые футболисты привыкали к требованиям сборной, чтобы обрастали опытом международных матчей, который никогда не получишь в клубе и на тренировках.

Я хотел бы, чтобы и специалисты, и болельщики запаслись терпением и верой в лучшее. Мы все переживаем за нашу сборную и хотим, чтобы она выступала на международных соревнованиях как можно лучше. Я вижу позитив.

И та истерия, которую устроили по поводу слов Валерия Карпина — мне кажется, все давно знают Валерия Георгиевича, и ни у кого не было сомнений, что эта работа для него — большая ответственность и честь.

А тут вдруг почему-то всем показалось иначе. Хотя все знают его тон интервью, риторику. Странно, что это было воспринято так. Думаю, он всем все пояснил после этого.

close 100% Александр Вильф/РИА Новости

— Вы говорили в прежних интервью, что взвесили плюсы и минусы и не считаете целесообразным переход РФС в Азию. А в чем вы видите эти плюсы и минусы? Почему все-таки, по-вашему, надо ждать возвращения в Европу?

— Я просто чуть глубже окунулся в ситуацию, убрал эмоции. Я не понаслышке знаком с азиатским футболом, побывал в разных странах и знаю уровень детско-юношеского и взрослого футбола. Роста там не будет, только больше проблем. Там очень сложно с футболом в плане понимания качественного роста, качественной конкуренции, проведения матчей. Это настолько глубокий предмет, что прежде чем голословно говорить, что мы туда пойдем, нужно в это погрузиться — не поверхностно, а именно глубоко. Тогда ни для кого не будет секретом, что нам туда не надо — иначе это будет шагом назад. Нам нужно играть матчи, надо, чтобы юношеские сборные проводили международные встречи с теми соперниками, которые сейчас возможны, и ждать позитивного развития событий на международной геополитической арене.

— Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на прошлой неделе заявил, что все санкции в отношении российского спорта остаются в силе. Насколько это безвременье на международной арене отбросит наш спорт назад? Или, напротив, в этом есть плюсы — развитие школ, выделение средств на строительство стадионов, спортивных учреждений?

— Я считаю, что людям, которые находятся в футболе, в спорте, нужно заниматься спортом. А решать политические ситуации должны политики. На этот вопрос лучше ответят наши спортивные функционеры, которые возглавляют федерации, Олимпийский комитет. А нам лично надо просто заниматься своим делом.

Это возможность глубже окунуться в детский футбол и исправить то, на что не хватало времени.

Как раз сейчас — идеальный момент для того, чтобы всю систему довести до правильной вертикали, сформировать верные процессы вовлечения максимального количества детей в занятия спортом, что в будущем даст толчок развития. Мне кажется, это очень важный момент, нам всем надо обратить внимание на то, что принесет результат для главной команды. А это — детский футбол. Все европейские и мировые сборные строятся на правильной системе детско-юношеского футбола.

»Пиняев, Захарян и Тюкавин — будущее нашего футбола»

— Вернемся к сборной. Вы ранее лестно отзывались о Сергее Пиняеве — как оцените его выступления за национальную команду, какими видите его перспективы?

— Он показался мне интересным, нестандартным, что не может не радовать: давно у нас не было игроков, которые могут один в один обыгрывать, действовать максимально нестандартно, забивать голы. Я 20 лет оставался автором самого «молодого» гола в истории сборной России — положа руку на сердце, поколения должны сменяться, и эти рекорды должны биться намного раньше. 20 лет — это совсем не дело. И то, если бы Пиняев Ираку не забил, рекорд бы устоял.

close 100% Игрок ФК «Динамо» Константин Тюкавин Григорий Сысоев/РИА Новости

Хорошо, что у нас появилась звездочка, главное — не перехвалить. Авансов раздается очень много. Напрашивается параллель с Арсеном Захаряном: молодой незаурядный игрок, но в своем втором сезоне показал, что все не очень просто, и нужно выдержать и критику, и эффект второго сезона, и повышенный интерес прессы, болельщиков и специалистов. Это большая работа над собой и работа со стороны его окружения, потому что молодой футболист психологически неустойчив, и чтобы ему сосредоточиться на футболе, нужно, чтобы окружение было правильным и направляло на это все его мысли.

— Но это тонкий вопрос: ведь достаточно сложно изолировать молодого футболиста от токсичной информационной среды, информационного шума…

— В первую очередь, это работа над собой. Нам старшие товарищи подсказывали. Сейчас этот «институт дедовщины» закрылся, нет таких взаимоотношений в команде, каждый больше сам по себе. А самому иногда трудно понять, как от этого всего отрешиться, потому что опыта не хватает. Здесь очень важна помощь родителей и близких людей — тех, кому он доверяет. Но Арсен — парень с головой, думаю, он справится. Это футбол, это жизнь, со всеми такое бывает. Только тренировками и правильным отношением к делу можно снова выйти на этот уровень.

Ребята смышленые — что Сергей, что Арсен. Мне кажется, они — будущее нашего футбола. Я бы к ним еще добавил Костю Тюкавина. В этих игроках я вижу лидеров нашей сборной в ближайшее время.

— Сам Тюкавин рассказал, что к нему есть интерес из Европы — в частности, со стороны «Брюгге». Возможен ли его отъезд в обозримом будущем, на ваш взгляд? Россиян за границей сейчас мало, но играют же Алексей Миранчук с Александром Головиным — чем не примеры?

— Это очень мало. Если чуть отмотать назад, у нас было по шесть-восемь легионеров в топ-чемпионатах. Сейчас, конечно, есть игроки в Израиле, Словении, но мы говорим о топ-чемпионатах, где всего два человека — Алексей Миранчук и Александр Головин.

Конечно, хотелось бы, чтобы больше ребят уезжало, но уезжать нужно готовым — когда ты можешь составить конкуренцию, когда уже полностью понимаешь, что там будет и какие там требования. Потому что зачастую, когда молодой игрок приезжает в зарубежный чемпионат, он думает, что будет так же, как и в России. А в России очень мягко относятся к молодым футболистам, оберегают, лелеют, как птенцов, потому что они — наше будущее. За границей совсем другая жизнь. Ты должен быть на голову выше местного футболиста, и требования к тебе максимальные. Если ты будешь на одном уровне с местными, то они поставят своего игрока. Надо быть к этому готовым. Плюс, публика изначально относится к легионерам немного скептически, поэтому чтобы завоевать доверие болельщиков, надо на 200 процентов пахать на каждой тренировке и в каждой игре. А это очень непросто, тем более, в изоляции от родных и от привычного образа жизни, где есть комфорт, где родной язык, вокруг все знакомые. Это большой опыт и непростой путь.

«Дзюба вполне конкурентоспособен на уровне чемпионата России»

— Не задался европейский вояж у Артема Дзюбы — его время уходит? Или, по крайней мере, в России он еще может что-то доказать? В «Локо»-то вроде хорошо начал.

— То что, европейский вояж не удался, — факт. Думаю, он будет состоятельным на уровне чемпионата России, что показало начало весенней части первенства. Я знаю, он индивидуально тренировался с хорошим специалистом, трехкратным чемпионом мира по фитнесу Дмитрием Яшанькиным, поэтому в плане физическом не было вопросов. В плане игрового тонуса, он достаточно быстро набрал кондиции и забивает очень важные голы.

Я сразу сказал, что такой игрок очень поможет «Локомотиву». Они нашли друг друга, это взаимовыгодное сотрудничество, и на уровне чемпионата России Артем вполне конкурентоспособен.

Посмотрим, какие дальше будут ставиться задачи перед «Локомотивом», будут ли они играть в Европе и какие амбиции будут у Артема. Но то, что он забивает, не может не радовать.

— Как вам в целом нынешний «Локомотив»?

— Бодрые результаты, но откуда они стартовали весной — хуже не могло быть. Довели до такого команду с таким составом и таким бюджетом… Было печально смотреть, куда катился «Локомотив» и как он катился. Как говорится, оттолкнулись от дна — надеюсь, теперь будет лучше. Пока они выглядят симпатично, задачу-минимум выполняют. Трава подрастет, начнут играть в футбол на хороших полях — станет еще интереснее смотреть. Но, конечно, место «Локомотива» не там, где он сейчас находится.

— Главного тренера «Локо» Михаила Галактионова признали тренером месяца в РПЛ — не удивил такой его прорыв, когда он пришел в «Локомотив»? В чем его сильные стороны?

— Я бы не сказал, что это прорыв. У «Локомотива» состав на первую пятерку — ну какой прорыв? Атакующая линия вообще одна из сильнейших в лиге! Просто они наконец-то начали дисциплинированно играть, как единое целое, рисунок игры появился. Команда перестраивается, привыкает к новым требованиям, пока еще идет обкатка новых схем и оптимального состава, и, думаю, не все нравится Галактионову. Есть, над чем работать. Но то, что видны позитивные моменты и сдвиги, конечно, радует. Плюс, хотелось бы видеть в составе молодых игроков из академии. Думаю, в следующем сезоне к лету уже можно будет делать первые выводы по рисунку и качеству.

— А тренерская рука заметна, или пока об этом говорить рано?

— Она всегда видна, в любом случае. Если команда побеждает, забивает голы, значит, тренер влияет на нее. Думаю, четкие очертания мы увидим позже. Но очевидно, что игра стала симпатичнее, с акцентом на атаку.

«Должность главного тренера «Спартака» — всегда расстрельная»

— Здесь же не могу не спросить и про «Спартак». Вы называли нынешний «Спартак» сильнейшим со времен чемпионского сезона — за счет чего? Тренерская заслуга? Состав?

— Игроки набирают все больше опыта, лучше понимают требования тренера. Создание команды занимает длительный срок, и чтобы все заработало, как механизм, должно пройти время, должны отточиться связи, наработки, должен сформироваться внутренний баланс команды. Общение игроков с тренерским штабом, философия, менталитет — все должно работать воедино. К тому же, молодые игроки очень хорошо себя проявляют, что благотворно влияет и на сборную. Много ребят вызывается в национальную команду, им дается шанс, они больше верят в себя, не стесняются, не тушуются. Раньше в «Спартаке» были одни взрослые и легионеры, молодых к основе почти не подпускали. А сейчас им доверяют, и так и должно быть, так работает вертикаль: приходит молодежь и своим задором и эмоциями дает максимальную мотивацию и концентрацию выкладываться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче другим игрокам. Конкуренция всем идет только на пользу.

— Достаточно любопытная тенденция: на фоне ситуации в мире в принципе казалось рискованным приглашение иностранцев в Россию — и все же «Спартак» упорно идет по этому пути: со времен Массимо Карреры, не считая Олега Кононова, в команде не было ни одного российского главного тренера. Насколько вы считаете оправданной такую стратегию?

— Нужно спрашивать у руководства, из чего они исходят, приглашая иностранных специалистов. Но человек дает результат. Сначала один скепсис был по поводу Гильермо Абаскаля. Только ленивый его не называл временщиком, говорили: «кого вы взяли, сколько ему лет». А человек поработал, все доказал. Посмотрим, что дальше будет, потому что, в любом случае, амбиции «Спартака» — это первое место, и никто не будет доволен вторым-третьим-четвертым. Так исторически сложилось.

Поэтому должность главного тренера «Спартака» — всегда расстрельная. Все действия рассматриваются под лупой.

И когда команда играет в симпатичный футбол с мелким пасом, с акцентом на атаку, на это приятно смотреть. И это повышает уровень чемпионата. Чем больше у нас будет таких игр на максимуме, тем выше будет уровень в РПЛ.

— Если уж говорить о первом месте, в этом сезоне интрига закрыта?

— Хочется верить, что нет. Для картинки, для интереса, хотелось бы, чтобы команды еще поборолись. Но уж с очень большим запасом играет «Зенит». И когда он полностью выжимает газ, то спокойно уходит от преследователей. А всем остальным нужно гнать на повышенных оборотах и не терять очки. Но «Спартак» теряет очки и оступается там, где, казалось бы, не должен. Непредсказуемость интересна, хотя все говорят, что «Зенит» — уже чемпион.

Я пока не вижу, за счет чего «Зенит» может оступиться, только если игроки начнут валять дурака.

Но при Сергее Семаке вряд ли кто-то будет это делать. Хотя, конечно, хотелось бы интриги на концовку.

— Возвращаясь к тренерам — хорошо, про «Спартак» понятно: там все-таки есть некая стратегия. А «Торпедо»? Клуб, прочно стоящий на вылет, внезапно тоже позвал испанца главным тренером — это первый иностранный наставник в истории клуба. Зачем, на ваш взгляд? Пиар-ход? Или подписание на перспективу?

— Честно говоря, не знаю. Я вижу, что там бардак, когда такое происходит. Не в курсе, что творится внутри клуба, поэтому не буду давать оценку, не владея ситуацией. Но для меня это странно. Приходит тренер, который должен вытащить команду. Одни игроки убираются, другие покупаются, а потом тренер через пару матчей резко берет и уходит. Команда практически перестроилась, и тут — раз! — на переправе меняют… Надо у руководства спрашивать: может, у них какое-то видение на следующий сезон. Загадка, конечно, и новый тренер — очень загадочный, наверное, только специалисты, которые увлекаются статистикой, знают, что он из себя представляет. К тому же, он незнаком с нашим менталитетом, с нашим чемпионатом.

— Вы имеете образование в спортивном менеджменте. Если бы поступило предложение от «Спартака» помочь клубу в той или иной должности, было бы для вас интересно вернуться?

— Да, образование у меня есть. Считаю, что, кроме футбольного опыта, нужно обязательно получать и профессиональное образование, чтобы разбираться досконально во всех внешних и внутренних процессах клуба. Понимать нынешние тенденции в развитии спорта и футбола, в частности. Этому на футбольном поле не учат, как бы нам, футболистам, ни хотелось думать иначе. Ну и, что греха таить, качественных спортивных менеджеров, имеющих футбольный опыт на высоком уровне, у нас катастрофически не хватает. Безумно интересная и важная программа была на базе Высшей школы экономики. Та информативность, тот преподавательский состав высочайшего качества и тот уровень знаний, который давался, — это просто кладезь для спортивного менеджера и, тем более, футбольного.

А что касается работы — ждем. Есть огромное желание развиваться и работать на благо клуба и российского футбола. Хочется быть полезным, в любом случае, без клубной привязки. Если поступит предложение, то почему нет. Но у всех свое мнение. С другой стороны, все-таки я провел 11 лет в «Локомотиве».

Хочется помогать клубу в какой-то должности, быть полезным… Но пока тишина, как говорится. Не находится мне места.

close 100% Дмитрий Сычев в составе «Локомотива» РИА Новости

«Мне не хватает Салиховой, ее искрометных высказываний»

— «Спартак», к слову, стал неожиданно «тихим» — больше нет никаких скандалов в прессе, громких высказываний. Точнее, они есть и сейчас, но от тех людей, которые больше к клубу отношения не имеют. А нынешнее руководство молча делает свою работу. Видите ли в этом какой-то позитивный знак?

— Это, конечно, позитивный сдвиг, потому что информационный фон вокруг «Спартака» был взбудоражено-истеричный — что, мне кажется, и футболистов отвлекало. Они же не могут быть в информационном вакууме, они все читают, смотрят. А когда направо-налево идут комментарии и спорные высказывания, это не может не отвлекать. Все, что влияет на футболиста негативно, неправильно. Понятно, что они и сами должны об этом думать и фильтровать. Но сейчас, действительно, этот фон снизился, люди занимаются делом. Чем больше разговоров, тем меньше дела. А когда люди спокойно работают, достигается максимальный эффект.

Но, признаться честно, мне не хватает Заремы Равильевны [Салиховой], ее искрометных высказываний, мыслей, рассуждений — иногда на грани, иногда спорных, но рациональное зерно там часто присутствовало, хотя многим это и не нравилось.

«Спартак» с ее уходом стал немного «пресным», если так можно выразиться, в медийном плане.

— Вы ранее несколько раз говорили в СМИ в общих чертах о своем уходе из «Спартака», отмечая, что не готовы раскрыть всех подробностей. Не готовы и сейчас?

— Здесь, в принципе, ничего интересного, что-то я действительно рассказывал. Но я бы не хотел этой темы касаться, тем более, это давно в прошлом. Все уже прошло, все раны зажили и никаких обид не осталось. Только огромная благодарность «Спартаку» и огромной армии болельщиков за безумные эмоции в 18 лет и за то, что дали мне дорогу в большой футбол.

— Вы решили закончить с футболом после «Пюника». А что пошло не так в Армении?

— Для каждого спортсмена это очень трудный и тонкий момент, особенно по части психологии. Для себя заранее я решил так: как только уйдет любовь к футболу, то есть, перестану с удовольствием каждый день идти на тренировки, игры, терпеть нагрузки, пропадет мотивация, сразу закончу. Так случилось в Армении. Наверное, было неправильным решение туда поехать. Были определенные договоренности. Но мы поблагодарили друг друга и расстались в хороших отношениях, и я благодарен «Пюнику» за эту возможность.

«Медиалига популяризирует футбол, надо бы только поменьше грязи»

— После не было желания поиграть, например, в Медиалиге?

— Я в прошлом году играл за ребят из ФК «10». Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов делают отличный проект и команду с правильной футбольной философией и ценностями, поэтому я согласился играть за их команду. Это интересно, безусловно, но, если честно, спорно в плане футбола. Нам уже не 18 лет чтобы впахивать по 90 минут наравне с молодежью. К тому же, на «Луче» в Тушино не совсем хорошее поле, мягко говоря, а здоровье нынче дорогое. И командировок было очень много, физически не получалось туда приезжать и играть каждые выходные. В любом случае, к каждому матчу надо готовиться планомерно, а не за день-два до игры.

Но это интересный опыт, интересный процесс, ребята занимаются хорошим делом для популяризации футбола, привлекая новую аудиторию, новое молодое поколение. Единственное, им надо понимать, насколько они уже популярны — очень важен социально-этический момент. Нужно бы поменьше грязи, поменьше негатива — это все-таки футбол. И в профессиональном футболе неприемлемо то, что там творится. Надо такие вещи минимизировать — грязь, драки, негатив.

close 100% Алексей Филиппов/РИА Новости

— Возникают ассоциации с треш-током в единоборствах — негатив, направленный на привлечение внимания…

— Треш-ток что в UFC, что в других организациях, — это законы жанра. Но они не выходят за рамки, поэтому это все выглядит органично. Если бы такие же грани были в медиафутболе, было бы очень круто.

Но когда это выходит за рамки, когда ты слышишь справа и слева трехэтажный мат, такие обороты русской речи, что волосы аж дыбом встают, все приходится запикивать, это режет уши: не понимаешь, где здесь футбол.

Дети и молодое поколение, смотря на это, думают, что это и есть настоящий футбол и надо делать так же. Как такового футбола стало мало, больше скандалов и каких-то стычек, драк. Понятно, что это нравится публике, но для имиджа футбола это, конечно, не очень хорошо. Тем более, матчи проводятся на центральных стадионах, смотрит много болельщиков, идут трансляции.

— А как относитесь к выходу медиафутбола на официальный уровень и к участию медиакоманд в Кубке России?

— Классно, конечно! Что 2DROTS, что «Амкал», показали, что умеют играть в футбол и вполне конкурентоспособны. И доказали, что могут без этой грязи создавать контент и участвовать в профессиональных турнирах. Считаю, что это нужно брать за основу остальным. Тем более, это такой пример для ребят, которые выступают в непрофессиональных командах: много тренировок, правильное отношение к делу, режим — и ты спокойно можешь играть в профессиональном футболе и составлять конкуренцию. Это очень здорово.

«Играл в футбол с Авербухом и Костомаровым, то, что случилось с Романом, — шок»

— У вас была насыщенная и очень непростая карьера. Не осталось ли ощущения, что не все сказали в большом футболе? Или, наоборот, пришло какое-то облегчение?

— Я считаю, что у каждого свой путь. И я вполне доволен карьерой, которую провел, — это бесценный опыт, яркие эмоции, удивительные люди и школа жизни, Да, можно было что-то поменять. Но это не сценарий фильма, где все прописано заранее, это жизнь, которая состоит из принятия решений, из пути, на котором ты куда-то сворачиваешь, проходишь определенный опыт, получаешь уроки.

Я вполне доволен, и слова благодарности от болельщиков за карьеру, голы, эмоции, — самая большая награда для меня как для футболиста.

— На досуг сейчас хватает времени?

— Хотелось бы, конечно, чтобы его было больше. Но грех жаловаться: я занимаюсь футболом, успеваю играть в хоккей за четыре команды в разных лигах, самая главная и самая уникальная из которых — Роспресса, кататься на серфинге, кайте, занимать должность советника президента Федерации серфинга. Эндуро, гидроцикл, сноуборд, снегоход, фридайвинг, рыбалка, беговые лыжи, театры, литература, живопись, иностранные языки — лишь малая часть моих увлечений и хобби, чтобы жить полноценной жизнью. Времени не хватает катастрофически, пытаюсь свой тайм-менеджмент довести до приемлемого, чтобы тренировки, восстановление и сон были на уровне, пригодном для нормальной жизнедеятельности. Но постоянные перелеты, передвижения по стране и по миру, конечно, непросты. И все же мне нравится такая жизнь. Каждый сам выбирает себе свою жизнь, и это кайф — быть свободным!

— Читал в одном из относительно старых интервью, что вы еще не добрались до Тибета — с тех пор успели там побывать?

— Нет, не получилось. Слишком сложная для планирования история, к тому же, нужны проводники, с которыми ты туда пойдешь, которые покажут тебе места. Пока не готов. Мне кажется, к этому нужно готовиться кармически. Как будет какой-то знак, тогда, наверное, поеду. А пока все хорошо в России, у нас столько мест прекрасных: Алтай, Камчатка, Эльбрус… На Эльбрусе мы катались. Самая верхняя точка для подъемника — 3800 метров, а оттуда ребята на снегоходах за полторашку могут тебя добросить до 5200.

— В 2020 году вы участвовали в «Ледниковом периоде» — достаточно неожиданным было ваше появление там, хоть вы и не первый футболист, кто туда приходил. Как вам этот опыт?

— Опыт потрясающий! Хотелось попробовать чего-то нового, и как раз Илья Авербух позвонил и предложил. Я вообще ничего не знал об этом виде спорта, только смотрел соревнования, и то — не понимал. Но захотелось принять вызов. Адски сложный спорт! Ты не только физически выматываешься, но и, прежде всего, психологически. Каждый номер, каждый танец требует полного погружения. Каждый день тренировки были на протяжении пяти месяцев по пять часов в день. Плюс, съемки — это еще больший стресс. Оценки…

Для спортсменов это, в любом случае, соревнование, а не шоу, хочется победить. А если ты никогда не работал над хореографией и артистизмом, откуда они могут взяться?

И с нуля начать было очень сложно. Я думал, что умел кататься, но оказалось, что — нет, не умел. На фигурных коньках было очень тяжело. Спасибо моей партнерше Марии Петровой, которая мне очень помогла, и ее мужу Алексею Тихонову, который учил меня поддержкам между своими выступлениями. Это мир трудяг, Илья Авербух и весь его коллектив — большие молодцы.

close 100% Дмитрий Сычев во время участия в шоу «Ледниковый период», 2020 год (кадр из видео) «Первый канал»

— Вы там, несомненно, пересекались с Романом Костомаровым — плотно ли общались? Следите ли сейчас за новостями о его состоянии?

— Да, мы общались очень плотно. И, конечно, то, что с ним случилось — шок. Желаю Роману и его семье побольше сил. Мы общались, у нас даже был футбольный турнир. Илья Авербух и Роман неплохо играют в футбол, и мы в «Лужниках» на Малой арене участвовали в турнире параллельно с тренировками. Роману — главное, сил и терпения. Мне кажется, все будет хорошо.

Хотелось бы, чтобы его семью оставили в покое, потому что много всего всплывает. Никто ничего не знает, только одни комментарии в СМИ, которые в такой ситуации только вредят.

— После съемок у Данилы Козловского в «Тренере» в кино больше не звали? Или не хотелось?

Не приглашали, больше такого опыта не было. Но профессия актера — очень сложная, мне кажется, еще сложнее, чем профессия фигуриста. Потому что тебе нужно каждый раз проживать новую жизнь. И зрителям не важно, какие у тебя проблемы в жизни, какой эмоциональный фон, ты играешь так, как написано в сценарии, и максимально профессионально. Безумный стресс. Этим нужно жить. Это настолько тяжело эмоционально… Я разговаривал с Данилой, видел, как он перевоплощается из одной роли в другую — это просто невероятно.

Приведу пример: у нас там по сюжету были голы, и нам надо было радоваться. Когда забили первый — радоваться одним образом. А когда забивался решающий гол, нужно было радоваться по-другому — так, как будто мы выиграли чемпионата мира. У нас не получалось это сделать по-разному, мы, когда забиваем, радуемся всегда одинаково. А режиссер говорил: «не так, надо иначе». Это очень эмоционально выматывало, мы после смен выходили как выжатые лимоны. У нас были смены с 12 дня до 6 утра каждый день с одним выходным. А когда финальные сцены снимали, две недели вообще нон-стоп работали. Это было очень интересным опытом. И когда весь коллектив заодно, как команда, это, конечно, очень круто. Остались только положительные воспоминания. Премьера была в «Октябре» на Арбате, и вместо красной дорожки выложили искусственный газон. Было любопытно почувствовать себя актером. Так что жизнь интересна даже после футбола.