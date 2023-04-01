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Спорт

В гонке за «Зенитом»: «Спартак» принимает «Ахмат». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Ахмат» - «Спартак»

Эпизод матча «Ахмат» - «Спартак»

twitter.com/fcsm_official
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак», пытающийся догнать в чемпионате лидирующий «Зенит», принимает на своем стадионе «Ахмат» из Грозного. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
Не начался
01 апреля 16:30
Спартак М
Москва
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:31

Игра началась! Поехали!

16:25

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Диванович, Ильин, Агаларов.

16:20

«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Николсон

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 21-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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