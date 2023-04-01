В матче 21-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак», пытающийся догнать в чемпионате лидирующий «Зенит», принимает на своем стадионе «Ахмат» из Грозного. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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