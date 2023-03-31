«Судьбу Костомарова решают не наши врачи»: фигуриста хотят отправить в Германию

Олимпийский чемпион Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров может быть переведен в Германию для дальнейшей реабилитации и установки протезов взамен ампутированных конечностей. Немецкие врачи уже прилетали в Москву для работы с фигуристом и давали консультации российским специалистам. Однако не все врачи поддерживают идею быстрого протезирования Костомарова, считая, что это опасно для жизни.

Прославленный фигурист Роман Костомаров три месяца находится в больнице «Коммунарка» почти без движения и за это время перенес ампутацию сначала обеих стоп, затем обеих голеней, а также правой кисти и всех пальцев на левой руке, согласно информации СМИ.

Последние хирургические вмешательства позволили остановить развивающуюся гангрену и отмирание тканей. Теперь Костомаров постоянно находится в сознании и записывает голосовые сообщения своим коллегам с обещанием поправиться, в то время как врачи восстанавливают его сильно пострадавшую от лекарств печень.

Утверждается, что чемпион уже достаточно окреп, чтобы перенести процесс протезирования и получить искусственные конечности взамен ампутированных.

По информации РЕН ТВ, в данный момент ведется обсуждение о возможной транспортировке фигуриста в Германию, где ему должны установить протезы.

При этом часть родственников Костомарова выступает за то, чтобы отказаться от тяжелого перелета и все-таки провести протезирование в России.

В любом случае немецкие специалисты играют большую роль в лечении олимпийского чемпиона. На протяжении трех месяцев они консультировали российских врачей по видеосвязи и общались с супругой Костомарова — бронзовой призеркой Игр в Ванкувере по фигурному катанию Оксаной Домниной. Более того, немцы приезжали в Москву, чтобы лично осмотреть спортсмена.

«К Костомарову приезжали два профессора для корректировки лечения. Сейчас врачи ищут возможность подготовить спортсмена для протезирования. Решение о возможном переводе в Германию будут принимать Роман и его жена», – сообщил источник РЕН ТВ.

По информации «МК», близкие люди Костомарова все больше склоняются к варианту с протезированием за границей.

«Судьбу фигуриста сейчас решают не наши врачи из «Коммунарки», а самые известные профессора из-за границы и из многих наших других больниц.

К Костомарову приезжают светила медицины из Центральной клинической больницы РАН и прилетают из Германии.

Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам», — рассказал источник «МК».

Также утверждается, что фигуриста уже готовят к выписке из «Коммунарки». Вероятно, процесс протезирования действительно не за горами.

Однако не все специалисты приветствуют это решение. Так, врач-патологоанатом Александр Эдигер считает, что организм Костомарова совершенно не готов к таким нагрузкам.

«По той обрывочной информации, которая просочилась к нам из больницы, можно сделать вывод, что Роман несколько недель находился между жизнью и смертью.

О каком протезировании вообще может идти речь? — заявил Эдигер. — Сначала надо привести в норму состояние внутренних органов Костомарова!

И все это время он должен находиться в условиях, близких к реанимационным».

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин посоветовал Костомарову потихоньку восстанавливать физическую форму до того, как ему поставят протезы.

После трех месяцев в неподвижном состоянии фигуристу необходимо укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную систему, и для этого Шишонин советует сначала делать дыхательную гимнастику, а затем — партерную гимнастику (упражнения в положении лежа или на четвереньках).

«Если пациент долго лежал и совсем ослаб, ему надо начинать с дыхательной гимнастики. Дыхательная мышца — единственная, которая за время долгого лежания более-менее не атрофировалась, — сказал реабилитолог в комментарии «Аргументам и фактам».

— Дыхание даст силу и энергию, а потом можно ползать, делать гимнастику и качать лежа пресс».

По мнению Шишонина, с протезами Костомаров сможет вернуться к активной жизни, и готовиться к этому нужно уже сейчас.

А реабилитолог и невролог Александр Комаров даже заявил, что олимпийский чемпион сможет вернуться к выступлениям в ледовых шоу.

«Перспективы Костомарова в случае протезирования очень хорошие. Есть много протезов, которые могут позволить ему даже вернуться на лед, — сказал Комаров порталу NEWS.ru.

— Ставится бионический протез стопы, и он функционален».

А заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев сообщил, что один из его пациентов активно играет в хоккей с бионическим протезом вместо ноги.

Королев также отметил, что современные протезы обладают высокой чувствительностью, которая позволяет людям выполнять мелкую работу.

«Сейчас бионика на очень высоком уровне. Это хирургическое вмешательство: к протезу подсоединяются сухожилия, мышцы, нейродатчики.

Если это протезирование кисти, то пациенты с таким протезом спокойно берут чашку и могут сказать, холодная она или горячая. Человек управляет кистью как собственной. Думаю, протезы будут стоить несколько миллионов», — сказал врач.