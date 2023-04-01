Пари Нижний Новгород

Перерыв! Очень уверенно «Локомотив» ведет в счете после первого игрового отрезка, 3:0 на табло стадиона «Нижний Новгород» горит.
Карпукас, выбивая мяч в падении, зацепил ногой Масоэро. Получилось довольно неприятно, но хотя бы без травмы.
Ярослав Михайлов отдавал передачу на ход Сулейманову, снова мяч защитникам «Локомотива» достается.
Сулейманов не смог акцентировано попасть по мячу из штрафной «Локо», Магкеев подстраховал голкипера и не позволил хозяевам сократить отставание в счете.
На Сулейманова мягкая подача пошла от Калинского, снова зацепиться форварду «Пари НН» не удалось.
А вот сейчас Магкеев чуть не возродил интригу! Неудачно Стас подработал мяч головой, и в итоге пришлось Лантратову полностью выпрыгивать до угла, чтобы потащить его! Чуть автогол не случился!
ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба оформляет дубль! Просто безобразно играет на правом фланге «Пари НН», без проблем Карпукас полез вперед, не встретив никакого сопротивления, отдал пас на Дзюбу, который спокойно с точки пенальти покатил мяч в угол. 3:0!
ГООООООООООООООООООЛ! Дмитрий Баранов оказывается первым на подборе после прострела от Жемалетдинова и делает счет 2:0! Это третий гол для капитана «Локомотива» в нынешнем сезоне, браво!
Лезет Пиняев на соперников, стараясь за счет дриблинга обойти их и занять удобную позицию для удара или навеса. Однако Стоцкий пока действует безошибочно.
Пиняев исполнил классического левого инсайда и зарядил выше перекладины! В последний момент Нигматуллин успел убрать руку, чтобы не заработать углового.
Нигматуллин выходит из ворот и прямо на границе штрафной площади ловит мяч, который летел в направлении Дзюбы.
ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба открывает счет в сегодняшнем матче! Как же грамотно он подставил пятку после передачи Ненахова с правого края! 1:0, гости повели!
Кротов прострелил в штрафную «Локомотива», после чего, как показалось игрокам «Пари НН», мяч попал кому-то в руку из игроков «железнодорожников»! Однако игра продолжилась без свистка.
Сергей Пиняев устроил слаломный проход по левому краю и попробовал сделать прострел, однако крайний защитник «Пари НН» выставил ногу и помешал молодому полузащитнику «Локомотива».
Дмитрий Стоцкий ворвался в чужую штрафную и отдал передачу в центр штрафной, где находился Кротов, однако Вячеслав до мяча не добрался.
Тимур Сулейманов первый удар в направлении ворот гостей наносит удар, мяч чуть выше перекладины проходит.
Состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.
Состав «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Михайлов, Кротов, Сулейманов.