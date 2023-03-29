«Ксенофобия и ненависть»: в России раскритиковали условия МОК для допуска спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время церемонии закрытия на Национальном олимпийском стадионе, 8 августа 2021 года

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям по видам спорта вернуть российских спортсменов в свою систему соревнований, однако данное решение было раскритиковано в России из-за жестких критериев допуска. Например, на турниры не смогут поехать все спортсмены, представляющие ЦСКА, а также атлеты, выступающие в командных видах спорта. Татьяна Навка заявила, что таким образом «Запад стремится стереть Россию с лица земли», а Мария Захарова назвала происходящее «ксенофобией» и «национализмом».

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что собирается вернуть российских спортсменов на мировые соревнования. Исполком МОК сделал это, несмотря на давление со стороны национальных олимпийских комитетов ряда стран — Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии и Канады.

Жесткие условия

МОК позволил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях — без национальных символов, под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, экипировка должна быть однотонной и никак не указывать на принадлежность к Российской Федерации.

Однако даже в нейтральным статусе допущены будут далеко не все. Так, МОК ввел суровое ограничение, позволив россиянам соревноваться только на индивидуальных стартах.

Никаких командных видов спорта и соревнований, включая эстафеты во всех видах программы, где они имеют место быть.

Но и это еще не все. МОК согласен допустить только тех спортсменов из России, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой спецоперации на Украине.

Также запрещается возвращение спортсменов, связанных с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности. То есть вернуться на международную арену не смогут, например, числящиеся военнослужащими биатлонисты и лыжники, а также многие фигуристы и фигуристки, которые относятся к ЦСКА.

Получается, что возвращение заказано таким звездам, как Александр Большунов, Александра Трусова, Марк Кондратюк и даже Мария Ласицкене.

Реальных проблем, похоже, не будет только у теннисистов, которые и без того продолжают свои выступления на международной арене, а теперь, вероятно, смогут принять участие и в Олимпийских играх. Правда, только в одиночном разряде.

Но стоит уточнить, что речи о выступлении на Олимпийских играх пока не ведется — этот вопрос МОК планирует обсудить и проработать отдельно.

«Хотят стереть Россию с лица земли»

Релиз МОК вызвал бурную реакцию, причем недовольны оказались практически все стороны. Противники возвращения россиян возмущены самим фактом снятия санкций, а представители отечественного спорта — жесткостью условий.

«С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх, — цитирует ТАСС олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку. — Если это произойдет, то будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы.

С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно.

Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли.

Но мы все равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует».

Еще жестче высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, — сказала Захарова РИА Новости. — Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью».

Министр спорта страны Олег Матыцин в своем официальном заявлении также назвал неправомерными озвученные условия.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно.

Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия, — сказал Матыцин. — Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт».