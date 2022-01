«То, что сделал Месси, — позор!» Как Левандовски взял награду лучшего игрока года

В конце 2021 года футбольный мир возмутился поражением Роберта Левандовски и скандальной победой Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Теперь польский нападающий «Баварии» взял реванш, став лучшим игроком года по версии ФИФА и забрав престижную награду The Best. Зарубежные СМИ заявили о том, что «справедливость наконец восторжествовала» и что Левандовски «отомстил Месси», а также подчеркнули, что впервые «Золотой мяч» и награду The Best получили два разных футболиста в один год.