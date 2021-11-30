Реакция иностранных СМИ и экспертов на скандальное вручение «Золотого мяча» Месси

Футболист Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо и сыновьями перед церемонией «Золотого мяча», 29 ноября 2021 года

В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, его обладателем в седьмой раз за карьеру стал 34-летний Лионель Месси. Итоги голосования, в котором аргентинец обошел поляка Роберта Левандовски на 33 балла, вызвали неоднозначную реакцию в мире футбола. Многие европейские СМИ и известные футбольные эксперты считают, что приз должен был получить форвард «Баварии».

Распространенное в футбольных кругах мнение о том, что «Золотой мяч» все больше становится наградой декоративной, а не реальной, выразил знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс.

«Мне все труднее и труднее верить футбольным наградам! Для меня Месси, бесспорно, входит в пятерку лучших игроков за всю историю футбола. Но пора бы уже научиться определять лучшего игрока по итогам определенного сезона. Это не так уж сложно, черт возьми!» — написал Касильяс.

Обладатель «Золотого мяча» 1990 года, чемпион мира и Европы Лотар Маттеус также в недоумении.

«Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным номинированным игрокам. Никто не заслужил этого так, как Левандовски. France Football не присудил ему приз и в прошлом году, взять хотя бы все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, — он уже непревзойденный.

Тем не менее даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил 100-летний рекорд Герда Мюллера, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях», — заявил Маттеус в интервью немецкому телевидению.

Знаменитый форвард сборной Англии, а ныне популярный телеведущий Гари Линекер поздравил Месси, но совершенно определенно высказал свои симпатии.

«Месси согласен. Месси прав. Дайте Левандовски награду. Такое простое и правильное действие», — написал англичанин в Twitter.

Messi agrees. Messi's right. Give @lewy_official the award. Such an easy thing to do, and the right thing to do. https://t.co/sdni5ybNtD — Gary Lineker (@GaryLineker) November 29, 2021

Легендарный форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти также сделал выбор в пользу Левандовски

«Мы привыкли, что «Золотой мяч» отдают Месси или Роналду. Но в этом году я бы отдал награду Левандовскому», — цитирует Тотти Football Italia.

Бывший президент футбольной федерации Польши, знаменитый в прошлом футболист «Ювентуса» и «Ромы» Збигнев Бонек высказал еще одно очень популярное мнение, которое нередко озвучивали журналисты и простые болельщики.

«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему помои льются на Лионеля Месси. Он ведь не сам себя выбрал. Просто формула уже исчерпана, ее нужно менять, это проблема организаторов премии», — написал Бонек.

Не согласен с итогами голосования экс-нападающий сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов.

«Я был немного в шоке от результатов. Непонятно, какая-то гегемония Месси идет. Все, что происходит, для меня немного непонятно — два раза кидают Левандовски, это неправильно. Я был на 100% уверен, что «Золотой мяч» отдадут ему. При всем уважении к Месси, это уникальный футболист, но после того, что произошло, я начинаю сомневаться в том, что кто-то не вмешивается в это голосование. Два года подряд человека так наказывать нельзя, тем более что он два года подряд был лучшим», — приводит слова Беланова ТАСС.

Что писали СМИ

Немецкое издание Bild подало итоги голосования через заголовок: «Скандальное голосование! Левандовски всего второй».

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Издание sport.pl опубликовало статью с заголовком «Роберта Левандовски ограбили. «Золотой мяч» — цирк». Впрочем, от польских СМИ никакой иной реакции ожидать и не приходилось, поскольку в голосовании проиграл их соотечественник. И, кстати говоря, это был бы первый в истории Польши «Золотой мяч», хотя в тройке призеров представители этой страны уже были.

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Казимеж Дейна стал третьим в 1974 году, он набрал в голосовании 35 баллов. Но у него было шансов против Йохана Кройффа (116) и Франца Беккенбауэра (105).

Збигнев Бонек с 53 баллами также стал третьим в 1982 году, он проиграл одноклубнику по «Ювентусу» Паоло Росси (115) и французу Алану Жиресс (64).