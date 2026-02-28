Mash заявил об уничтожении ракеты над самым высоким колесом обозрения в мире

Mash: ракету Ирана сбили над самым высоким колесом обозрения в мире «Око Дубая»

Ракету Ирана сбили над самым высоким колесом обозрения в мире «Око Дубая» (высота 250 метров). Об этом сообщает Mash.

Колесо находится на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина. Оно совершает полный круг за 38 минут, вмещая в себя до 1750 пассажиров.

«Во время атаки аттракцион остановили. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

