Попадание ракеты в отель с российскими туристами в Дубае сняли на видео

Mash: удар по пятизвездочному отелю Fairmont The Palm в Дубае попал на видео

Ракета, выпущенная Ираном, попала в пятизвездочный отель Fairmont The Palm, где отдыхали российские туристы, сообщает Telegram-канал Mash.

На видеозаписи видно, как один из корпусов здания охвачен огнем, а над местом происшествия поднимается высокий столб дыма, заметный издалека. Очевидцы также сообщают о громких звуках, которые предшествовали взрыву.

Предполагается, что ракета была перехвачена системой ПВО и упала уже после этого.

В другом посте канал пишет, что по зданию ударил дрон «Шахед».

«На кадрах видно, как аппарат целенаправленно летит в здание пятизвёздочного отеля в Дубае», — отмечается в публикации.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы Ирана выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее около 50 тысяч российских туристов оказались в зоне ударов на Ближнем Востоке из-за военных действий.