Армия

Катар сбил все иранские ракеты, запущенные в сторону эмирата

Катар сбил все ракеты, запущенные Ираном в его сторону

Подразделения противовоздушной обороны Катара осуществили успешный перехват всех иранских ракет, запущенных по территории эмирата. Соответствующее заявление опубликовало министерство обороны страны в соцсети X.

«Министерство обороны объявляет, что благодаря высокой готовности, бдительности служб безопасности и совместной координации между соответствующими органами удалось успешно отразить ряд атак, нацеленных на территорию государства», — констатировали в министерстве.

По данным военных, угроза была ликвидирована в строгом соответствии с утвержденными протоколами безопасности: все ракеты удалось сбить еще до того, как они достигли государственных границ.

До этого сообщалось, что часть персонала покидает американскую военную авиабазу ​​Аль-Удейд в Катаре на фоне начала военной операции США и Израиля в Иране.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп назвал причиной этого «иссякшее терпение» из-за нежелания Тегерана свернуть ядерную программу.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.

 
