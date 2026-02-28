Размер шрифта
Иранский чиновник заявил, что Тегеран может достать до американских военных баз

Reuters: интересующие Иран военные базы США находятся в пределах досягаемости
Все американские военные базы и иные объекты, представляющие интерес для Ирана, располагаются в пределах его досягаемости. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Исламской Республики.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 28 февраля сообщил, что военнослужащие страны нанесли превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целями атаки являются все представители руководства Исламской Республики.

Вместе с Израилем в операции участвуют Соединенные Штаты, которые присвоили атаке название «Эпическая ярость». Как рассказал хозяин Белого дома Дональд Трамп, Вашингтон решился на такой шаг из-за «иссякшего терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

Ожидается, что первый этап операции против Ирана продлится четыре дня. Агентство INSA со ссылкой на министерство внутренних дел Ирана написало, что в стране был создан штаб по управлению кризисами. Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран начал ответную операцию против Израиля, запустив ракеты и беспилотники по территории еврейского государства.

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли, как операция США против Ирана отразится на Украине.

 
