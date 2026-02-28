Россиянам, находящимся на Ближнем Востоке, рассказали, что делать

Российским туристам, которые находятся в ОАЭ и других странах, втянутых в конфликт из-за ударов Израиля по Ирану, нужно следить за онлайн-табло в аэропортах и быть на связи с туроператорами. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«Утром Израиль атаковал объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране. В ответ Иран нанес удар по Израилю. В течение последнего времени удары фиксируются также по Объединенным Арабским Эмиратам и по другим странам, где размещены военные объекты США.

На фоне обострения воздушное пространство над Ираном, Израилем и ОАЭ закрыто. Это уже привело к корректировке маршрутов и возможным задержкам рейсов. Время полета может увеличиться на несколько часов. По организованным туристам минимальные потоки. Массовых обращений к российским туроператорам сейчас нет. Все туристы находятся в безопасности», — сказал Абдюханов.

Он напомнил, что еще 15 июня 2025 года Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам, турагентам и гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль из-за высокого уровня риска. Эта рекомендация продолжает действовать, подчеркнул эксперт.

«Пассажирам, которые находятся в аэропортах Ближнего Востока, нужно внимательно следить за информацией на онлайн-табло и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями. В случае задержек вопросы размещения и дальнейшего вылета будут решаться в индивидуальном порядке», — отметил Абдюханов.

Сроки восстановления авиасообщения пока не прогнозируются.

«Ситуация может измениться как в течение нескольких часов, так и затянуться на более длительный период — месяц и более. Рандомно. Сейчас мы ждем развития событий», — заключил собеседник.

По данным АТОР, в ОАЭ сейчас находятся 50 тыс. россиян.

Ранее Израиль ударил по Ирану.