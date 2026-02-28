Россиян призвали воздержаться от посещения Ирана

Посольство России в Иране в своем Telegram-канале выступило с официальным обращением к российским гражданам и соотечественникам, проживающим в стране, в связи с начавшейся военной операцией США и Израиля против Ирана.

Посольство призвало россиян соблюдать повышенные меры предосторожности, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую, как отмечают дипломаты, некоторые заинтересованные силы могут пытаться посеять через СМИ и социальные сети.

Россиян попросили внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями как самого посольства, так и иранских властей.

Особое внимание уделено требованиям безопасности: гражданам настоятельно рекомендовано воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов, а также полностью отказаться от фото- и видеосъемки в любых частях Ирана.

Кроме того, посольство рекомендует россиянам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений. Тем, кто уже находится в стране, дипломаты настоятельно советуют покинуть ее при наличии такой возможности.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших при американо-израильских ударах по Ирану среди российских граждан нет, заявили в посольстве по запросу RTVI.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее на израильско-американские удары по Ирану отреагировал Дмитрий Медведев.