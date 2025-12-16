На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Росавиация: в Туруханске турбовинтовой самолет выкатился за пределы ВПП
Telegram-канал «Представитель Росавиации»

В аэропорту села Туруханск турбовинтовой самолет DHC-6 Twin Otter Series 400 авиакомпании «Арт Авиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушное судно с регистрационным номером RA-67295 выполняло рейс из Игарки, на борту были только два пилота — не пострадали. На расписание рейсов в аэропорту случившееся не повлияло. В 18:24 мск (22:24 местного времени) самолет отбуксировали на стоянку», — написал представитель ведомства.

По словам Кореняко, самолет выехал за пределы полосы около 16:00 мск. Произошедшее классифицировали, как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин займется Красноярское МТУ Росавиации.

В октябре самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы ВПП. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

