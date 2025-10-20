Плакали и молились. В Петербурге самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Самолет Airbus A320 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково.

На борту самолета находилось 155 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Telegram-канал SHOT писал, что Airbus A320 авиакомпании AZAL, следовавший в Баку, практически сразу после вылета из Пулково запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета из-за неполадок с шасси.

По данным канала, при наборе высоты у самолета не убралась стойка шасси. До аварийной посадки Airbus A320 кружил над Ленинградской областью около четырех часов, вырабатывая топливо. Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность заранее и оперативно направились к месту посадки после приземления лайнера.

После инцидента прием рейсов в Пулково был временно остановлен.

«Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с выкатом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время», — сообщили в Telegram аэропорта.

Прием рейсов был восстановлен около 5 утра.

Паника на борту

Пассажиры рассказали порталу 78.ru, что обстановка на борту была напряженной, многие начали паниковать, кричали и плакали.

«Мы аварийно сгруппировались, но, слава Богу, удачно сели. Правда, сели в поле», — рассказал очевидец.

Один из пассажиров — житель Санкт-Петербурга Алексей — рассказал «Газете.Ru», что люди на борту запаниковали после трех неудачных попыток приземления. По его словам, он уснул после взлета, однако, проснувшись, обнаружил, что самолет до сих пор кружит над Петербургом.

«Люди поначалу спокойно себя вели. Потом самолет три раза пытался сесть. Я не знаю, пытался он сесть или так задумано было, то есть он приближался к взлетной полосе, уже практически садился и взмывал вверх. После второго, третьего раза люди уже стали немного волноваться», — рассказал очевидец.

После третьей попытки бортпроводники сообщили о необходимости аварийной посадки и начали готовить пассажиров, добавил Алексей.

«Объяснили, в каком положении, как зафиксировать свое тело — во-первых, ремнем сильно, потом руки сгруппировать, тело сгруппировать определенным образом. Люди побольше заволновались. Сосед у меня сидел, молитву читал, другая плакала. И все, на четвертый раз сели», — сказал пассажир.

При этом сама аварийная посадка была довольно «аккуратной» , сообщил Алексей, и он не знает, почему самолет выкатился за пределы полосы.

В Росавиации позднее сообщили, что воздушное судно на этапе пробега «отклонилось от оси взлетно-посадочной полосы и незначительно выкатилось на грунт».

Проверка прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по факту происшествия.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Позднее в прокуратуре сообщили, что все пассажиры аварийного рейса Санкт-Петербург — Баку вылетели в пункт назначения резервным бортом.