В Литве самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Вильнюса в Литве временно закрыта после того, как самолет польской авиакомпании LOT выкатился за ее пределы после приземления. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Никаких подробностей о происшествии нет. Информации о пострадавших не поступало.

20 ноября аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск самолетов из-за «неопознанных объектов» в небе. По словам источника в диспетчерской службе, объекты были похожи на воздушные шары.

11 ноября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

Ранее пассажиры рейса в Дубай застряли в аэропорту Москвы на сутки из-за поломки.

