На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело об особо крупной взятке при поставках оснащения для армейских машин возбудило ГВСУ

В Минобороны вскрыли особо крупную взятку при поставке оборудования для автомобилей
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело о даче особо крупной взятки при поставках спецоборудования для автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, в октябре 2022 года между государственным заказчиком и ООО «Сиберия» заключен многомиллионный контракт в оборонной сфере на поставку специального оборудования для автомобилей», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ возбуждено против гендиректора «Сиберии» Дмитрия Домбровского. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу за покровительство при исполнении государственного контракта. Сумма переданной взятки не называется. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Ранее 140 машин было разбито при сносе «Снежкома» в Красногорске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами