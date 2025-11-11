Дело об особо крупной взятке при поставках оснащения для армейских машин возбудило ГВСУ

В Минобороны вскрыли особо крупную взятку при поставке оборудования для автомобилей

Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело о даче особо крупной взятки при поставках спецоборудования для автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, в октябре 2022 года между государственным заказчиком и ООО «Сиберия» заключен многомиллионный контракт в оборонной сфере на поставку специального оборудования для автомобилей», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ возбуждено против гендиректора «Сиберии» Дмитрия Домбровского. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу за покровительство при исполнении государственного контракта. Сумма переданной взятки не называется. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Ранее 140 машин было разбито при сносе «Снежкома» в Красногорске.