На Украине введут ежедневную минуту молчания

Рада приняла законопроект о ежедневной общенациональной минуте молчания
РИА Новости

Верховная рада Украины приняла законопроект о ежедневном проведении общенациональной минуты молчания в память о соотечественниках. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Минута молчания будет проводиться каждый день в 9:00. Вместе с ней будет останавливаться общественный транспорт.

Органы власти и местного самоуправления обяжут обеспечивать информирование о проведении минуты молчания через медиа и системы оповещения.

Ранее на Украине создали петицию с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Ее автор призвал транслировать объявления о памяти пострадавших в военном конфликте на станциях и в вагонах, чтобы почтить их и поддержать национальную традицию.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к народу предложил Верховной раде разработать законопроект о проведении выборов во время военного положения. Он призвал депутатов поделиться своим видением ситуации.

Ранее на Украине подписали закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом.

